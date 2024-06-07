Оновлення даних у "Резерв+" та повістки на вулиці: чому одне не виключає інше, розповіли у ТЦК

Це одна з норм нового закону

Якщо людина згідно з законом про посилення мобілізації оновила свої дані у застосунку "Резерв+", то територіальний центр комплектування (ТЦК) під час зустрічі на вулиці може вручити повістку.

Чому так відбувається розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін виданню "Фокус". За його словами, електронний кабінет, як витяг з ЦНАПу, є підтвердженням того, що громадянин уточнив свої персональні дані протягом 60 днів.

"Тобто одна норма — це уточнити свої дані, інша ж норма — внесені зміни до Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і про правовий режим воєнного стану — кожен громадянин України чоловічої статі віком від 18 до 60 років повинен мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред'являти їх на вимогу військовослужбовців ТЦК та СП або поліцейських. Це інша норма", — акцентує Істомін.

Речник додає, що громадянин, який має відстрочку, але в нього немає при собі військово-облікових документів (військового квитка, або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, або, для призовників, посвідчень про приписку до призовної дільниці) порушує закон. І за це можна отримати як мінімум штраф, або ж повістку до ТЦК для винесення постанови про адмінправопорушення. За словами Істоміна, ця норма працює вже зараз, а не через 60 днів.

Зауважимо, що перевіряти військово-облікові документи мають право і військовослужбовці ТЦК, і поліція.

Нагадаємо, що військовозобов'язаний, який оновив дані у ТЦК або застосунку "Резерв+" на вулиці може отримати повістку на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Це й же документ можуть вручити і без оновлення особистої інформації у е-кабінеті.

Раніше "Телеграф" писав, що у Міністерві охорони здоров'я розповіли, чи можуть мобілізувати чоловіків з психічними розладами.