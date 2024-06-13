"Резерв+" периодически вылетает: в Минобороны объяснили странное "поведение" своего приложения

Данные автоматически попадают в Единый государственный реестр призывников

В первые дни работы приложения "Резерв+", которое стало доступным для загрузки 18 мая, многие пользователи жаловались на ошибки в программе. Однако периодический автоматический "разлогин", то есть выход из учетной записи без вашего вмешательства — предусмотрено разработчиками.

Об этом "Телеграфу" рассказали в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины. Полную версию материала читайте по ссылке: Топ-9 горячих вопросов о "Резерве+". Ответы Минобороны все расставили по местам

"Периодические "разлогины" предусмотрены из соображений безопасности", — отметили в управлении.

На вопрос о том, считается ли повторное обновление данных после такого "разлогина" новым, в министерстве ответили:

"Когда военнообязанный обновляет свои данные через "Резерв+", они попадают в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, и там фиксируется дата обновления. Если при повторной авторизации вводятся те же данные, информация в реестре не меняется. Если же данные изменяются, например, новый номер телефона или адрес, это фиксируется в реестре".

Следовательно, если после 18 июля (конечная дата для обновления данных) произойдет очередной "разлогин", это не повлияет на выполнение требований закона, если вы авторизовались в Резерв+ вовремя, ведь дата обновления ваших данных уже зафиксирована в реестре.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, почему обновление данных в "Резерв+" не исключает возможность получить повестку на улице.