ТОП-9 гарячих запитань про "Резерв+". Відповіді Міноборони все розставили по місцях

Застосунок будуть розвивати і поповнювати новими функціями

Майже місяць в Україні діє оновлене законодавство щодо мобілізації , одним з елементів якого стало запровадження додатка "Резерв+". Він покликаний був зняти напруженість у спілкуванні військовозобов’язаних громадян із представниками терцентрів комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП), ліквідувати черги у військкомати й усунути чималу частину паперової роботи. Однак невизначений правовий статус додатка й відсутність чітких інструкцій роботи з ним викликає зрозумілий інтерес громадян щодо потреби його використання.

Додаток "Резерв+" заглючив? А якщо його видалити? Коли потрібно все ж таки йти до ТЦК? На ці та інші актуальні запитання "Телеграфу" дали відповіді в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

Вносити неправдиві дані нема сенсу

— Почнемо із самісінького початку. Навіщо створювали програму "Резерв+"? Як пояснювали, щоб люди без відвідування ТЦК могли оновити та актуалізувати свої дані. Але який ефект від цього? Яка ймовірність того, що багато хто вкаже фіктивні дані про себе або навіть реальну реєстрацію місця проживання, але там людина насправді не проживає? Що дасть державі ця інформація і як із цим (невірними даними) боротимуться?

— Програма "Резерв+" створена як реалізація електронного кабінету для призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Головна мета — забезпечити доступ до персональних і службових даних, які є в реєстрі "Оберіг", а також до різноманітних послуг. Перша послуга — можливість оновити персональні дані відповідно до закону, зокрема номер телефону, місце фактичного проживання та адресу електронної пошти.

У майбутньому застосунок буде розвиватися та поповнюватися новими функціями. Наприклад, наступним кроком стане QR-код у застосунку, який надасть йому статус військово-облікового документа в електронній формі.

Щодо можливості введення фіктивних даних, то контактні дані, які потрібно уточнити або оновити, збираються для подальшої комунікації з ТЦК. Якщо військовозобов’язаний підлягає мобілізації і з ним не вдається зв’язатися за цими контактами, або якщо за вказаною адресою не буде реакції на повістку, то, відповідно до законодавства, особа нестиме адміністративну відповідальність.

— А якщо поставив, а потім стер? Чи телефон поміняв і на новий заново не встановив (забув чи спеціально)?

— Якщо військовозобов’язаний встановив "Резерв+", авторизувався й оновив свої дані, вони автоматично потрапляють в Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Видалення застосунку не впливає на збереження цих даних.

Коли дані оновлені через "Резерв+", вимога закону вважається виконаною, навіть якщо застосунок видалено. Користування застосунком добровільне. Проте військовозобов’язаному чи призовнику все одно потрібно мати при собі військово-обліковий документ, дані в якому відповідають реєстру.

У майбутньому, коли буде реалізовано QR-код у застосунку, він стане електронним військово-обліковим документом. Дані в ньому точно відповідатимуть реєстру, що зменшить ризики і підвищить зручність.

Періодичні "розлогіни" передбачені з міркувань безпеки

— "Резерв+" часто "злітає", а потім, коли знову заходиш, заново оновлює дані. Чи це є новим оновленням, і що робити, якщо "злетить" після 18 липня, чи це буде порушенням закону?

— Коли військовозобов’язаний оновлює свої дані через "Резерв+", вони потрапляють до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, і там фіксується дата оновлення. Якщо при повторній авторизації вводяться ті ж самі дані, інформація в реєстрі не змінюється. Якщо ж дані змінюються — наприклад, новий номер телефону або адреса, — це фіксується в реєстрі.

Щодо періодичних "розлогінів" — це передбачено з міркувань безпеки. Тому, якщо після 18 липня станеться "розлогін", це не вплине на виконання вимог закону, оскільки дата оновлення вже буде зафіксована в реєстрі.

— Чи правда, що програма "Резерв+" створена на базі програми для шкіл "Мрія" (про це говорять програмісти). Якщо так, які ризики це несе?

— Так, для розробки застосунку "Резерв+" нам потрібно було діяти швидко. Ми звернулися до наших партнерів (благодійного фонду) по допомогу, і вони залучили ту ж команду розробників, яка працює над застосунком "Мрія". Вони використали свої напрацювання, досвід та знання з цього проєкту, що є нормальною практикою для державних розробок.

Це не несе жодних безпекових ризиків. Застосунок "Резерв+" надійно захищений і не зберігає дані, а підтягує їх з реєстру за принципом, схожим на "Дію". Дані про військовозобов’язаних передають у реєстр виключно в зашифрованому вигляді.

Процедура на кордоні не має стосунку до оновлення даних

— Чому реєстрацію у програмі не визнають на кордоні і, судячи з усього, працівники ТЦК, які видають повістки людям, які вже оновили свої дані? Чи законні такі дії? І якщо ні, що робити у такому разі громадянам?

— Відповідно до закону, на оновлення даних відведено 60 днів. До 16 липня всі військовозобов’язані мають уточнити або оновити свій номер телефону, фактичне місце проживання та адресу електронної пошти. До цього терміну притягнути до адміністративної відповідальності за непоновлення цих даних не можуть.

На кордоні прикордонники можуть вимагати військово-обліковий документ. Наразі "Резерв+" не виконує цю функцію, але це зміниться після впровадження QR-коду з 18 червня. До цього моменту необхідно використовувати приписне свідоцтво, військовий квиток або отримати новий військово-обліковий документ у ТЦК. Процедура на кордоні не пов’язана з вимогою закону оновити дані.

Окрім закону про оновлення даних, існують правила військового обліку. Відповідно до них, призовники, військовозобов’язані та резервісти мають сповіщати ТЦК про зміни у цивільному стані, місці реєстрації, навчання, а також періодично оновлювати дані про свій стан здоров’я шляхом проходження військово-лікарської комісії.

Оновлення даних через "Резерв+", у ЦНАПі або у ТЦК відповідно до Закону "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" не звільняє від необхідності дотримання правил військового обліку. Порушення цих правил несе за собою адміністративну відповідальність і, за необхідності, подання військовозобов’язаного в розшук.

— Чи означає, що після оновлення даних у "Резерв+" всім прийде повістка на ВЛК?

— Ні, це паралельні процеси. Оновлення даних у "Резерв+" є виконанням вимоги закону, тоді як направлення на ВЛК — це процедура військового обліку для визначення придатності військовозобов’язаного. Тому отримання направлення на ВЛК не залежить від того, чи оновив військовозобов’язаний дані у "Резерв+".

Що робити, коли нема електрики та зв’язку

— Що робити, якщо дані оновлені, а в районі нема електрики і мобільний зв'язок не працює? Як довести працівникам ТЦК, що людина вже зареєструвалася у "Резерв+"?

— Доводити посадовим особам ТЦК реєстрацію в "Резерв+" нема необхідності. Користування застосунком добровільне і базується на виборі громадян для їхньої зручності.

Якщо йдеться про підтвердження факту оновлення даних, то працівники ТЦК та поліції зможуть це перевіряти після 16 липня — лише через два місяці, які закон відводить на процедуру оновлення даних.

Якщо після 16 липня станеться ситуація з відсутністю зв’язку для завантаження QR-коду в застосунку, можна буде скористатися функцією збереження в форматі PDF на телефоні користувача або роздрукувати його. Разом із посвідченням особи (паспортом) цей QR-код слугуватиме інструментом для перевірки військово-облікового документа та даних, які він містить.

— Чи правда, що після оновлення даних, потрібно все одно йти в ТЦК і ставити позначку у військовому квитку?

— Якщо військовозобов’язаний оновив дані за допомогою застосунку "Резерв+" згідно з вимогою закону, на цьому етапі йому не потрібно більше нічого робити. Якщо ж військовозобов’язаний оновлює дані безпосередньо в ТЦК та отримує новий військово-обліковий документ (причини видачі вказані в п.14 ПКМУ 559 від 16.05.2024), у такому разі йому мають вклеїти штрих-код у військовий квиток.

— Чи правда, що коли в "Резерв+" дані внесені некоректно, то виправити їх можна, тільки завітавши до ТЦК? Але там черги. І так втрачається весь зміст онлайн-реєстрації…

— По-перше, в застосунку "Резерв+" відображається інформація з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів ("Оберіг"). Тому, якщо дані некоректні, це може бути через помилку в реєстрі, а не в застосунку.

По-друге, якщо дані, що відображаються з реєстру "Оберіг", некоректні, необхідно звернутися до ТЦК для їх актуалізації. Це може бути спричинене порушенням правил військового обліку (наприклад, ви давно не відвідували ТЦК та не оновлювали дані) або людським чинником (помилки при оцифруванні або внесенні даних).

Зараз у застосунку "Резерв+" є можливість оновити лише ті дані, які передбачені законом, але ми працюємо над розширенням функціонала, щоб дозволити автоматичне оновлення інших даних у реєстрі.