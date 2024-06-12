У яких випадках повістки українцям надсилають поштою: депутат вказав на важливу деталь

Відповідно до норми закону, у постанові Кабміну прописано механізм вручення повісток про виклик резервіста або військовозобов’язаного

Військовозобов'язаним та резервістам можуть надходити повідомлення про виклик до ТЦК рекомендованим листом поштою. Це відбувається, якщо після закінчення 60 днів, що даються на оновлення даних, громадянин не виконав ці вимоги.

Про це сказав голова Комітента Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат від "Слуги народу" Олександр Завітневич в інтерв’ю ВВС. Він відповів на запитання журналістів про те, що в законі про мобілізацію прописано процедури вручення повістки, а в постанові Кабінету міністрів прописано новий механізм вручення за допомогою рекомендованого листа поштою. Однак його немає в законі, і це викликає протиріччя.

"У законі записано, що порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період визначається саме Кабінетом міністрів. У сфері його повноважень визначення порядку оповіщення військовозобов’язаних та резервістів, їх прибуття до ТЦК та СП чи військових частин", — сказав Завітневич.

Він також додав, що згідно з нормою закону, у постанові Кабміну прописано механізм вручення повісток про виклик резервіста чи військовозобов’язаного. У цьому випадку йдеться лише про засоби поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення на адресу місця проживання.

"Важлива деталь – кожному громадянину надається 60 днів, щоб уточнити місце свого фактичного проживання, і саме на цю адресу будуть надсилатися повістки. Якщо ж після завершення цих 60 днів не відбулося уточнення місця проживання, то повістка надсилається на адресу зареєстрованого раніше місця проживання ", — пояснив нардеп.

Важливо врахувати, що день явки на виклик резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше 14 днів з дня повістки.

"Отже, мені здається, це гарний зразок поєднання прав та обов’язків громадян, нормування процесів мобілізації, виключення ганебних випадків дій окремих представників ТЦК та СП з одного боку, та підвищення особистої відповідальності кожного громадянина", — підсумував співрозмовник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, з якими хворобами очі не закликають на службу в Україні.