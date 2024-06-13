Погрози, тиск і наклеп: Texty.org.ua потрапило у гучний скандал з США

До хвилі хейту долучився не тільки Ілон Маск та Сенатор Джей Ді Венс

Безпрецедентна хвиля тиску, наклепів та маніпуляцій посипалась на команду української агенції журналістики даних Texty.org.ua. Хвилю негативу спричинила публікація дослідження "Американські гойдалки. Від трампістів до комуністів, хто і як агітує за припинення допомоги Україні".

Про це повідомили на сайті медіа. Зазначається, що журналісти за підтримки читачів здійснили аналіз політичного, медійного та експертного середовища у США, яке впливає на ухвалення рішень про подальшу підтримку України у війні.

У цих матеріалах є перелік організацій та осіб, які виступають проти підтримки України. Аналізуючи ці дані, журналісти порівняли їх з наративами російської дезінформації та розвінчали, підкріпивши свої тези аргументами й посиланнями на джерела.

Невдовзі після публікації матеріалу директор Інституту Рона Пола Деніел Макадамс оприлюднив допис у соцмережі Х, а згодом статтю на сайті Інституту, де заявив, що видання Texty.org.ua, фінансоване американським урядом, створило хейтліст громадян США.

Атакуючи як редакцію, так і авторів матеріалу, цю інформацію швидко підхопили у мережі і почали поширювати консервативні видання, ультраправі та ліві американські активісти. Журналістам також надходили погрози про фізичну розправу.

За даними новинного сайту FOX news, Сенатор Джей Ді Венс і член парламенту Метт Гаєц закликали Державного секретаря США Ентоні Блінкена надіслати їм інформацію про українську неурядову організацію Texty.org.ua. Також вони закликали Комітет з питань асигнувань Палати представників припинити підтримку медіа з боку США. У вівторок, 11 червня, комітет ухвалив таку резолюцію.

У четвер, 13 червня, власник соцмережі Х Ілон Маск, який також був згаданий у дослідженні, закликав внести Texty.org.ua до списку терористичних організацій.

Головний редактор видання Роман Кульчинський у коментарі "Детектору медіа" зауважив, що наразі команда потребує публічної підтримки впливових людей та організацій.

"Ми очікуємо, що люди, які адекватно оцінюють ситуацію, стануть на наш захист, тому що ми зараз під ударом. Нам погрожують, зокрема забрати фінансування. Необхідна публічна позиція людей, які прочитають наше дослідження, і якщо вони з ним погодяться, то скажуть, що це насправді корисний матеріал. У ньому немає цькувань чи мови ворожнечі. Навпаки, на нас спрямоване те, в чому нас звинувачують.

Наш матеріал коректно написаний. Ми не заперечуємо права американських громадян говорити, що вони хочуть або як вони хочуть. Але це наше абсолютне право аналізувати, що вони кажуть про нашу країну. Тим більше, що фігуранти нашої бази дуже часто перекручують факти", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав, що британський експерт розповів про блеф Кремля і саботаж Росії.