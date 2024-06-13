Угрозы, давление и клевета: Texty.org.ua попало в громкий скандал с США

К волне хейта присоединился не только Илон Маск и Сенатор Джей Ди Вэнс

Беспрецедентная волна давления, клеветы и манипуляций посыпалась на команду украинского агентства журналистики данных Texty.org.ua. Волну негатива вызвала публикация исследования "Американские качели. От трампистов до коммунистов, кто и как агитирует за прекращение помощи Украине".

Об этом сообщили на сайте медиа. Отмечается, что журналисты при поддержке читателей провели анализ политической, медийной и экспертной среды в США, влияющей на принятие решений о дальнейшей поддержке Украины в войне.

В этих материалах есть перечень организаций и лиц, выступающих против поддержки Украины. Анализируя эти данные, журналисты сравнили их с наративами российской дезинформации и развенчали, подкрепив свои тезисы аргументами и ссылками на источники.

Вскоре после публикации материала директор Института Рона Пола Дэниел Макадамс обнародовал сообщение в соцсети Х, а впоследствии статью на сайте Института, где заявил, что издание Texty.org.ua, финансируемое американским правительством, создало хейтлист граждан США.

Атакуя как редакцию, так и авторов материала, эту информацию быстро подхватили в сети и начали распространять консервативные издания, ультраправые и левые американские активисты. Журналистам также поступали угрозы о физической расправе.

По данным новостного сайта FOX news, Сенатор Джей Ди Венс и член парламента Мэтт Гаец призвали Государственного секретаря США Энтони Блинкена прислать им информацию об украинской неправительственной организации Texty.org.ua. Также они призвали Комитет по ассигнованиям Палаты представителей прекратить поддержку медиа со стороны США. Во вторник, 11 июня, комитет принял такую резолюцию.

В четверг, 13 июня, владелец соцсети Х Илон Маск, также упомянутый в исследовании, призвал внести Texty.org.ua в список террористических организаций.

Главный редактор издания Роман Кульчинский в комментарии "Детектору медиа" отметил, что команда нуждается в публичной поддержке влиятельных людей и организаций.

"Мы ожидаем, что люди, которые адекватно оценивают ситуацию, встанут в нашу защиту, потому что мы сейчас под ударом. Нам угрожают, в частности, забрать финансирование. Необходима публичная позиция людей, которые прочитают наше исследование, и если они с ним согласятся, то скажут, что это действительно полезный материал. В нем нет травли или языка вражды.

Наш материал корректно написан. Мы не отрицаем права американских граждан говорить, что они хотят или как они хотят. Но это наше абсолютное право анализировать, что они говорят о нашей стране. Тем более что фигуранты нашей базы очень часто извращают факты", — сказал он.

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