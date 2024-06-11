Суд визнав сина Байдена винним: у чому його звинувачували і скільки років ув’язнення йому загрожує

Подібний випадок в історії США трапляється вперше

Суд у справі сина президента США Джо Байдена Хантера визнав його винним за всіма трьома статтями звинувачення. Однак швидше за все він не сидітиме у в’язниці усі 25 років.

Про це інформує CNN. 54-річного Хантера Байдена звинувачують у незаконному придбанні та зберіганні зброї під час періоду, коли він намагався позбутися залежності від наркотиків.

Зазначається, що при оформленні документів на купівлю зброї людина має заповнити бланк та відповісти на низку питань, серед яких і про залежність від алкоголю чи наркотичних засобів. Вважається, що Байден молодший відповів негативно, хоча мав залежність від креку.

Хантера Байдена звинуватили у брехні під час оформлення зброї, що карається тюремним ув’язненням на строк до 25 років та штрафом у розмірі до 750 тисяч доларів. Федеральне журі визнало сина президента винним за всіма трьома статтями звинувачення, проте очікується, що він отримає не настільки суворе покарання, оскільки скоїв злочин уперше.

Зазвичай вирок набирає чинності через 120 днів після винесення вироку. Це перший прецедент в історії США, коли винним визнають родича чинного президента.

"Як тато, я відчуваю безмежну любов до свого сина, впевненість у ньому і повагу до його сил. Наша сім’я разом багато чого пережила, і ми з Джилл збираємося й надалі бути поряд з Хантером і нашою сім’єю, виявляючи свою любов і підтримку", — відреагував на вирок Джо Байдена.

Розвиток справи проти Хантера Байдена напередодні виборів у США вигідно республіканцям. Тим більше, що кандидата від цієї партії Дональда Трампа визнано винним у підробці документів про грошові виплати зірці фільмів для дорослих.