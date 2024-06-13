Чи можна забронювати працівника, якщо немає даних в "Оберігу". Пояснення адвоката

Реєстри почали працювати нещодавно і розібралися в них ще не всі

З 5 червня 2023 року набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України №650, яка визначає Порядок бронювання військовозобов'язаних засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг "Дія".

Однак, реалізація цього процесу не відбудеться відразу, оскільки уповноваженим органам надано місяць для налагодження автоматичного обміну інформацією між Порталом "Дія", Реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг" та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Хто підлягає бронюванню через "Дію"

Порядок бронювання через "Дію" стосується військовозобов'язаних осіб, які працюють або проходять службу:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Що буде, якщо немає даних в "Оберезі"?

Військовозобов'язаний не підлягає бронюванню, якщо про нього немає відомостей у в Реєстрі військовозобов'язаних, пише адвокат Роман Сімутін у своєму Telegram.

Причиною відмови також є відсутність в Реєстрі військовозобов’язаних відомостей про перебування військовозобов’язаного у трудових відносинах з державним органом, підприємством, установою.

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