Можно ли забронировать работника, если нет данных в "Обериг". Объяснение адвоката

Реестры начали работать недавно и разобрались в них еще не все

С 5 июня 2023 вступило в силу Постановление Кабинета Министров Украины №650, которое определяет Порядок бронирования военнообязанных средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг "Дія".

Однако реализация этого процесса не состоится сразу, поскольку уполномоченным органам предоставлен месяц для налаживания автоматического обмена информацией между Порталом "Дія", Реестром призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег" и Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований .

Кто подлежит бронированию через "Дію"

Порядок бронирования через "Дію" касается военнообязанных лиц, работающих или проходящих службу:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Что будет, если нет данных в "Обереге"?

Военнообязанный не подлежит бронированию, если о нем нет сведений в Реестре военнообязанных, пишет адвокат Роман Симутин в своем Telegram.

Причиной отказа является отсутствие в Реестре военнообязанных сведений о пребывании военнообязанного в трудовых отношениях с государственным органом, предприятием, учреждением.

Также "Телеграф" писал, в каком случае будут мобилизовать многодетных родителей. По закону они могут пойти на войну только добровольно. Однако есть несколько важных нюансов.