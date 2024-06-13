30 тис грн для мобілізованих в одній міськраді: куди треба звернутись

Треба відповідати 2 умовам

Військові, які прийшли на службу через мобілізацію, мають право на матеріальну допомогу від міст. Одна з таких на суму 30 тисяч гривень передбачена для бійців в Кременчуцькій міській раді.

Однак її виплатять громадянам, які мобілізувались після 1 січня 2024 року. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Її можна отримати особисто або через родичів (дружина, чоловік або їх батьків). Для цього треба подати заяву та наступні документи:

копія паспорта або ID-картки, витяг з реєстру територіальної громади;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копія довідки про мобілізацію видана Кременчуцьким районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки;

копія військового квитка (1, 2 сторінки та сторінки з відмітками про мобілізацію);

копія довідки форми №5 про перебування мобілізованої особи у військовій частині (можна звернутись без довідки, а потім донести її);

картка реквізитів для проведення операції переказу коштів на рахунок із зазначенням реквізитів.

Заявникам треба звернутись до:

Управління по роботі зі зверненнями громадянам: вулиця Перемоги, 2 (Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради), телефон: 098-988-31-33;

Департаменту соціального захисту населення: вул. Небесної Сотні 54, кабінет 4, телефон для консультації: 098-744-46-00.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що бійцям передбачені грошові виплати за заслуги перед Батьківщиною. Для цього треба відповідати певним умовам.