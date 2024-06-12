Троє дітей не врятують від мобілізації: у яких випадках плодовитого батька призовуть до війська

Багатодітних матерів та батьків не мають призивати по мобілізації, але є нюанси

В Україні активно оновлюють документи в ТЦК, ЦНАПах та додатку "Резерв+", адже за новим законом про мобілізацію потрібно зробити це до 18 липня. Одна з категорій військовозобов'язаних, які зберегли відстрочку — багатодітні батьки. Однак і з цією категорією є нюанси.

Утримання трьох і більше дітей — це батьківство або опіка неповнолітніх. Ці факти мають бути підтверджені документально — свідоцтвами про народження, рішенням суду про всиновлення, довідками про реєстрацію чи розрив шлюбу, рішенням про призначення аліментів та довідкою з виконавчої служби про відсутність заборгованості тощо.

Якщо є двоє дітей та вагітна дружина

Вагітність дружини не дає підстави для відстрочки мобілізації. Право на неї наступає після народження та реєстрації дитини. Однак в разі різкого погіршення стану здоров'я дружини під час вагітності аж до необхідності догляду, маючи про це висновок ВЛК можна спробувати претендувати на отримання відстрочки.

Якщо є двоє дітей та дитина дружини від першого шлюбу

Якщо в родині виховується двоє спільних дітей та є дитина дружини від попереднього шлюбу, якій чоловік не є біологічним батьком, то є можливість отримати бронювання за однієї умови, стверджують юристи. Чоловік має право на відстрочку, тільки якщо дитину він усиновив/удочерив.

Якщо є заборгованість за аліментами

Право на відстрочку втрачається, якщо чоловік або жінка має заборгованість за аліментами. Сума несплати має перевищувати загальну суму платежів за три місяці.

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