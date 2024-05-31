Унікальну безпекову угоду підписала Швеція з Україною: питання з винищувачами Gripen вирішено

Ця угода є чинною протягом десяти років з дати її підписання

Під час свого візиту до Стокгольму у п'ятницю, 31 травня, президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Швеція стала 13 країною у списку укладених безпекових угод з нашою країною, попередньо була Португалія.

Про це повідомив президент у своєму каналі. Зазначається, що військова допомога Україні впродовж 2024–2026 років становитиме майже 6,5 млрд євро. Ця сума зростатиме протягом десятирічного терміну дії документа.

"Унікальна частина угоди – надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передання Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням", — додає Зеленський.

Швеція також підтримуватиме розвиток сучасного оборонно-промислового потенціалу України та розвиватиме двосторонню співпрацю щодо локалізації, ремонту, технічного обслуговування та виробництва шведської оборонної продукції в Україні.

Окремі блоки угоди стосуються підтримки формули миру, санкцій, відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності, а також допомоги нашій країні в економічному відновленні, відбудові, захисті критичної інфраструктури.

Ця угода є чинною протягом десяти років з дати її підписання.

Зауважимо, нещодавно у Швеції змінили думку щодо відправки Україні винищувачів Gripen. Країна призупиняє хід цих планів, аби дати можливість ввести в дію винищувачі F-16.

Раніше "Телеграф" писав, що на саміті Великої сімки США та Україна підпишуть важливий документ.