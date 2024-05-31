Україна та Ісландія уклали безпекову угоду: що це означає та як допоможе виграти війну

Країна готова співпрацювати з Україною для розвитку її оборонної промисловості

Сьогодні, 31 травня, угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку у Стокгольмі підписали Україна та Ісландія.

Про це повідомляють ЗМІ із посиланням на пресслужбу Офісу президента. Зазначається, що це вже друга безпекова угода, підписана у межах візиту глави Української держави Володимира Зеленського до Швеції, а загалом для Києва — 14.

Своєю чергою, Ісландія зобов’язалася надавати всебічну та довгострокову економічну, гуманітарну й оборонну підтримку Україні, а також сприяти її майбутньому членству в Європейському Союзі та НАТО.

Згідно з документом, Рейк’явік щороку, впродовж усього терміну дії угоди, виділятиме щонайменше 4 млрд ісландських крон (майже 30 млн дол.).

Ісландія також готова фінансувати, закуповувати та постачати оборонні матеріали й спорядження. Крім того, співпрацювати з Україною для розвитку її оборонної промисловості.

"Унікальність угоди в тому, що Ісландія зобов’язується продовжувати транспортувати до України військові вантажі й обладнання від союзників по НАТО зафрахтованими вантажними літаками. Крім того, Ісландія приділятиме особливу увагу підтримці й спорядженню українських жінок у ЗСУ", — акцентували в Офісі президента.

Окремі розділи безпекової угоди стосуються підтримки формули миру Зеленського, санкцій проти Росії, відшкодування збитків, завданих Україні агресором та притягнення РФ до відповідальності.

Також йдеться про зміцнення соціальної та цивільної інфраструктури, зокрема у сфері освіти й енергетичної безпеки.

Крім того, Ісландія посилить дипломатичне представництво в Києві для поглиблення співпраці з урядовими установами, парламентом, громадянським суспільством і приватним сектором в Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що під час свого візиту до Стокгольму у п'ятницю, 31 травня, президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Попередньо була Португалія.