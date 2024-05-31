Третя за день: Зеленський підписав угоду про безпеку ще з однією країною

Норвегія твердо переконана, що майбутнє України та її народу – у євроатлантичній спільноті

У п'ятницю, 31 травня, у Стокгольмі президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Перед цим таку угоду було підписано з Ісландією.

Про це йдеться на сайті українського президента. Зазначається, що Норвегія надасть Україні щонайменше 13,5 млрд норвезьких крон (близько 1,2 млрд євро) військової допомоги.

Загалом у довгострокову Програму Нансена з підтримки України Норвегія заклала майже 6,4 млрд євро на 2023–2027 роки. Норвезька підтримка України триватиме впродовж усього терміну дії угоди.

Разом із союзниками Норвегія допомагатиме Україні розвивати спроможності у сфері сучасних бойових літаків і вже фіксує чітку готовність передати винищувачі F-16.

Крім того, зробить вагомий внесок у розвиток морських спроможностей у Чорному й Азовському морях, продовжить надавати системи NASAMS, а також обладнання до них і навчатиме фахівців.

Україна та Норвегія працюватимуть над поглибленням оборонно-промислового співробітництва.

Невійськові блоки угоди стосуються підтримки Української формули миру, санкцій, відшкодування збитків, притягнення агресора до відповідальності, а також допомоги в економічному відновленні, гуманітарному розмінуванні, захисті критичної інфраструктури та боротьбі з російською пропагандою. Норвезькі лікарні й надалі надаватимуть допомогу українцям.

Норвегія твердо переконана, що майбутнє України та її народу – у євроатлантичній спільноті. Тому працюватиме над майбутнім членством країни в НАТО.

Варто додати, що це вже третя безпекова угода, підписана у межах візиту глави Української держави Володимира Зеленського до Швеції, а загалом для Києва — 14.

Раніше "Телеграф" писав, що під час свого візиту до Стокгольму у п'ятницю, 31 травня, президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки.