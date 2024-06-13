Контракт столетия: США подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с Украиной

Штаты обязуются поддерживать Украину в течение 10 лет

В четверг, 13 июня, в рамках саммита "Большой семерки" президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подписали исторический документ — Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Таким образом, Штаты стали 17 страной, которая приняла соглашение, ранее его подписала Япония.

Об этом стало известно из совместной пресс-конференции Байдена и Зеленского. Лидер США заявил, что подписание двустороннего соглашения должно продемонстрировать всему миру, что США поддерживают Украину и продолжат это делать.

Вместе с тем, издание Reuters сообщило о том, что соглашение, подписанное на полях саммита G7 в Италии, должно стать шагом к членству Украины в НАТО.

"Стороны признают это соглашение как поддержку моста к возможному членству Украины в альянсе НАТО", — говорится в тексте соглашения, отмечает Reuters.

Двухстороннее соглашение о безопасности, которое подписали США и Украина, рассчитано на 10 лет. Оно содержит различные пункты, в частности, определенные обязательства США по долгосрочному финансированию поддержки обороны Украины, продолжение обучения украинских военных, расширение сотрудничества в производстве вооружений и военной техники и многое другое.

Соглашение о безопасности

США стали 17 страной, подписавшей двустороннее соглашение с Украиной. Первой же была Великобритания, подписавшая соглашение еще 12 января.

С этого времени двусторонние соглашения с Украиной подписали еще 15 стран: Германия, Дания, Франция, Италия, Канада, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция, Исландия, Норвегия и Япония.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Столтенберг рассказал, что должна сделать Украина, чтобы вступить в НАТО. Для вступления в Альянс ему нужно сначала победить в войне против России.