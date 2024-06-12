"Це мінімальна умова": Столтенберг розповів, що має зробити Україна, щоб вступити до НАТО

Україна має спочатку перемогти

Україна не зможе приєднатися до НАТО, поки перебуває в стані війни. Тому для вступу до Альянсу їй треба спочатку перемогти у війні проти Росії.

Про це розповів генсек військово-політичного блоку Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання журналістів у Брюсселі. За його словами, на засіданні міністрів оборони країн-членів організації буде погоджено "потужний текст щодо членства України".

"Нам треба переконатися, що Україна переможе. Це мінімальна умова для того, щоб Україна стала членом Альянсу", — сказав він.

За його словами, після цієї зустрічі, яка відбудеться 13 червня, стане зрозумілішим те, що Україна приєднається до НАТО.

Він також чекає від союзників, що ті зроблять важливі оголошення в період до саміту та на саміті щодо надання більшої кількості військової техніки: протиповітряної оборони, артилерії, ракет, які терміново необхідні для забезпечення перемоги України.

"Без цього, звичайно, не може бути й мови про членство в Альянсі", – додав він.

Як повідомлялося раніше, до цього Столтенберг провів зустріч із прем’єром Угорщини Віктором Орбаном, під час якої зміг домовитися з тим, що Будапешт не блокуватиме жодних ініціатив Альянсу щодо України. При цьому сама Угорщина в цих ініціативах не братиме участі.

Також НАТО має намір створити посаду старшого цивільного представника в Україні, завданням якого стане координація підтримки України з боку Альянсу, у тому числі військової допомоги від різних країн.