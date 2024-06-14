Усі причини, з якими можна не йти в ТЦК після вручення повістки

Стихія, хвороба та інше — які причини вважаються поважними і прописані у документах

Якщо вам вручили повістку, варто знати, що деякі причини дозволяють не з’являтися у ТЦК у визначений строк. Але причини неявки повинні підтверджуватися документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій (державної та комунальної форм власності).

Про який документ мова

Причини прописані у п. 23 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період (постанова № 560).

Поважними вважаються такі причини:

перешкода стихійного характеру;

хвороба;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Як уникнути штрафу чи розшуку

Громадянин зобов’язаний повідомити ТЦК та СП не пізніше трьох діб, а після цього необхідно прибути до військкомату протягом 7 календарних днів.

Причини неявки повинні підтверджуватись документами.

За ігнорування виклику до ТЦК та СП за повісткою, особі загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні можуть запровадити економічне бронювання від мобілізації. В Раді зареєстрували відповідний законопроєкт 11331.