Чи чекати повістку після оновлення даних у "Резерв+": у Міноборони дали чітку відповідь

Оновлення даних у "Резерв+" є виконанням вимоги закону

Оновлення даних у додатку "Резерв+" зовсім не означає, що після цього військовозобов'язаному обов'язково прийде повістка. Це саме стосується й направлення на ВЛК. Оновлення даних через застосунок та отримання повістки — це паралельні процеси.

Про це "Телеграфу" розповіли в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України. Повну версію матеріалу читайте за посиланням: Топ-9 гарячих запитань про "Резерв+". Відповіді Міноборони все розставили по місцях

"Оновлення даних у "Резерв+" є виконанням вимоги закону, тоді як направлення на ВЛК — це процедура військового обліку для визначення придатності військовозобов’язаного. Тому отримання направлення на ВЛК не залежить від того, чи оновив військовозобов’язаний дані у "Резерв+"", — зазначили у Міноборони.

Раніше роз'яснення щодо цього надав член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський. За його словами, з точки зору закону направляти на ВЛК через електронні засоби комунікації не можна.

Раніше "Телеграф" розбирався з основними нововведеннями щодо мобілізації, які запровадив уряд своєю новою постановою. Ухвалено кілька важливих змін.