Ми маємо посади у ЗСУ: у Раді відповіли Безуглій на неї критику на адресу Сирського

Політик нагадав, що мобілізація в Україні продовжується і Силам оборони потрібні люди, особливо ті, які знають, як перемогти РФ

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич прокоментував критику на адресу Головкому ЗСУ Олександра Сирського. Він закликав усіх незадоволених та "військових експертів" вступати до ЗСУ та показати, як треба.

Про це він розповів в інтерв’ю BBC. Також політик зазначив, що єдиний, хто може у повному обсязі оцінювати роботу військового командування, — це Верховний головнокомандувач, тобто Володимир Зеленський.

Нещодавно виповнилося 100 днів, як Олександр Сирський перебуває на новій посаді. Але на його адресу звучить критика, зокрема й від нардепки від "Слуги народу" Мар’яни Безуглої. Завітневич підкреслив, що ні члени Комітету, ні нардепи, ні тим більше прості українці не мають об’єктивної та повної картини того, що відбувається на фронті. А Зеленський регулярно вислуховує доповіді військових та визначає завдання. Усіх, хто критикує військове командування, політик закликав не нагнітати паніку у суспільстві.

"Щодо того, хто і що пише. Треба бути компетентними в цьому, а не просто вішати ярлики. Мені здається, тут більше шкоди навіть можна завдати. Щоб говорити про такі речі, як засудження чи публічні оцінки військового керівництва, треба бути дуже обережним. На мою думку, це може наробити багато гірших речей. Це не тільки з приводу членів нашого комітету, це стосується багатьох так званих "диванних експертів". У нас всі стали дуже добре розумітися на війні. Є ж у нас всезнайки, які знають все, і в тому числі тепер розуміються на військових операціях", — каже Олександр Завітневич.

Він зазначив, що обговорював це із представниками військового командування. Вони наголосили, що будуть раді бачити справжніх експертів у лавах Сил оборони України, щоб прискорити нашу перемогу.

"Усі можуть за бажанням проявити свою військову майстерність. Будь ласка, у нас є посади, приходьте до ЗСУ. І те саме стосується народних депутатів. Якщо хтось хоче показати себе – будь ласка, складаєте мандат і згідно з нашим законодавством йдете показувати війську, як треба все робити", — сказав голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Нагадаємо, що наприкінці травня Мар'яна Безугла заявила, що Олександр Сирський кілька місяців уже не реагує на її звернення та ігнорує "критичні проблеми". Вона звинуватила його в нібито "приховуванні правди, розриві підрозділів, ручному контролі, російській жорстокості та випалюванні всіх конкурентів та креативних у війську". Також вона гнівно висловилася на адресу інших воєначальників.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Олександр Сирський анонсував нововведення у ЗСУ. Такого в українській армії ще не було.