Дорогий чайок: скільки коштує нагріти електрочайник за новими тарифами

Розповідаємо, скільки заплатить українська родина у місяць за користування цим приладом

В Україні 1 червня 2024 року зросли тарифи на світло для побутових споживачів, через що користування електроенергією обійдеться значно дорожче. "Телеграф" вирішив розібратись, скільки коштує нагріти електрочайник і чи не буде тепер кожна українська родина пити занадто дорогий чайок.

Актуальний тариф на світло для населення ― 4,32 грн/кВт. Це один з основних показників, який нам знадобиться для розрахунку.

Скільки коштує нагріти електрочайник

Сучасні електрочайники мають потужність від 1,5 до 2,5 кВт. Для зручності візьмемо середній показник у 2 кВт.

Щоб дізнатись споживання приладу, потрібно виконати простий розрахунок за формулою: потужність електрочайника помножити на час нагрівання . Отриманий результат варто помножити на актуальний тариф .

Зазначимо, що час нагрівання повного чайника (1,5-1,7 л води) зазвичай складає 5 хвилин. Для розрахунку нам потрібно перевести хвилини у години : 5/60 = 0,083 години.

Розраховуємо споживання одного циклу нагрівання електрочайника: 2 кВт * 0,083 години = 0,166 кВт*год.

Наступний крок ― дізнатись вартість одного нагрівання. Для цього споживання варто помножити на тариф: 0,166 кВт*год * 4,32 грн/кВт = 0,72 гривні.

Виходить, що один підігрів повного чайника коштує 72 копійки. Проте це приблизні розрахунки, точність яких залежить від потужності та корпусу чайника, кількості та якості води.

Скільки заплатить середня родина за користування електрочайником

Це залежить від того, скільки разів буде нагріватись електрочайник. Наприклад, середня родина з чотирьох людей може нагрівати воду 5 разів на день.

Вартість дня користування електрочайником можна розрахувати за наступною формулою: кількість циклів помножити на вартість одного нагріву. Отримуємо результат: 5 * 0,72 гривні = 3,6 гривні.

Але це ще не все. Тепер цей результат потрібно помножити на кількість днів у місяці, щоб знати, скільки з платіжки за електроенергію приходиться на електрочайник. Розраховуємо: 3,6 гривні * 30 днів = 108 гривень. За новими тарифами, саме стільки "з’їсть" грошей за місяць середній електрочайник.

Сума буде вищою, якщо маєте прилад з внутрішньою підсвіткою . Вони потребують більше електроенергії для освітлення. Також багато електрики споживають керамічні та двостінні чайники .

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