Дорогой чаек: сколько стоит нагреть электрочайник по новым тарифам

Рассказываем, сколько заплатит украинская семья в месяц за пользование этим прибором

В Украине с 1 июня 2024 года выросли тарифы на свет для бытовых потребителей, из-за чего пользование электроэнергией обойдется значительно дороже. "Телеграф" решил разобраться, сколько стоит нагреть электрочайник и не будет ли теперь каждая украинская семья пить слишком дорогой чаек.

Актуальный тариф на свет для населения — 4,32 грн/кВт. Это один из основных показателей, который нам пригодится для расчета.

Сколько стоит нагреть электрочайник

Современные электрочайники обладают мощностью от 1,5 до 2,5 кВт. Для удобства возьмем средний показатель в 2 кВт.

Чтобы узнать потребление прибора, нужно произвести простой расчет по формуле: мощность электрочайника умножить на время нагрева . Полученный результат следует умножить на актуальный тариф .

Отметим, что время нагревания полного чайника (1,5-1,7 л воды) обычно составляет 5 минут. Для расчета нам нужно перевести минуты в часы : 5/60 = 0,083 часа.

Рассчитываем потребление одного цикла нагрева электрочайника: 2 кВт*0,083 часа = 0,166 кВт*ч.

Следующий шаг — узнать стоимость одного нагрева. Для этого потребление следует умножить на тариф: 0,166 кВт*ч * 4,32 грн/кВт = 0,72 гривны.

Выходит, что один подогрев полного чайника стоит 72 копейки. Однако это приблизительные расчеты, точность которых зависит от мощности и корпуса чайника, количества и качества воды.

Сколько заплатит средняя семья за пользование электрочайником

Это зависит от того, сколько раз будет нагреваться электрочайник. К примеру, средняя семья из четырех человек может нагревать воду 5 раз в день.

Стоимость дня использования электрочайника можно рассчитать по следующей формуле: количество циклов умножить на стоимость одного нагрева. Получаем результат: 5 * 0,72 гривны = 3,6 гривны.

Но это еще не все. Теперь этот результат нужно умножить на количество дней в месяце, чтобы знать, сколько из платежки за электроэнергию приходится на электрочайник. Рассчитываем: 3,6 гривны * 30 дней = 108 гривен. По новым тарифам, именно столько "съест" денег за месяц средний электрочайник.

Сумма будет выше, если у вас есть прибор с внутренней подсветкой . Они требуют больше электроэнергии для освещения. Также больше электричества потребляют керамические и двухстенные чайники .

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