Нові тарифи на світло в Україні: скільки тепер буде плати середньостатистична родина

У середньому одне домогосподарство споживає нельше 200 кВт*год на місяць

В Україні з 1 червня 2024 року було підвищено тариф на електроенергію для побутових споживачів. Тепер українці сплачуватимуть за той самий обсяг спожитої електроенергії майже вдвічі більше.

"Телеграф" з'ясував, скільки тепер буде платити за світло середньостатистична українська родина. Варто нагадати, до 1 червня тариф на світло для побутових споживачів становив 2,64 грн/кВт*год. Тепер же українці будуть платити по 4,32 грн/кВт*год.

За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), станом на 2020 рік середньомісячне споживання населенням у 2020 році на одне домогосподарство по Україні складало 169 кВт*год. Станом на зараз ця цифра могла змінитись, тому будемо відштовхуватись від показника у 150 кВт*год на місяць.

Отже, до підвищення одне домогосподарство у середньому платило за світло 396 гривень на місяць. А зараз, за умови споживання тієї ж кількості електроенергії, ця цифра буде становити вже 648 гривень.

Підрахувати, скільки буде потрібно буде заплатити за світло за новим тарифом можна за наступною формулою. Фактичний об'єм споживання потрібно помножити на вартість одного кіловату електроенергії: спожито кіловат * 2,64 = вартість спожитої електроенергії.

Варто зазначити, що вищенаведений приклад стосується лише споживачів, у яких встановлено однозонний лічильник електроенергії. У випадку з багатозонним лічильником потрібно враховувати коефіцієнти, які застосовуються залежно від часу доби.

Нагадаємо, 31 травня уряд ухвалив рішення про встановлення єдиної фіксованої ціни для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год без диференціації за обсягами споживання. Таку ціну українці бачитимуть в платіжках до кінця квітня 2025 року.