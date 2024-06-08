"Коли світла немає, не важливо скільки воно коштує": експерт пояснив, чи варто боятись повторного здорожчання

Якщо електричної енергії не буде, то будь-який споживач буде платити набагато більше

Після здорожчання електроенергії у суспільстві зʼявилось побоювання, що тарифи зростуть ще більше. Проте у контексті електроенергії варто розуміти, що якщо її не буде, то і не важливо, скільки вона коштує.

Тому головне, щоб світло було. Про це "Телеграф" поговорив з доктором наук з державного управління, професором Києво-Могилянської школи врядування, який працює на стику суспільного врядування, економіки та енергетики Геннадієм Рябцевим, детальніше читайте у матеріалі "Коли електрики немає, вже не важливо, скільки вона коштує, — експерт розповів про блекаути, несправедливі відключення та як зігрітися взимку".

"На це (повторне підвищення тарифів на електроенергію — ред.), будь ласка, взагалі не звертайте увагу. Питання стоїть інше: чи буде електрична енергія у звичній для вас кількості? Якщо електричної енергії не буде, то будь-який споживач буде платити набагато більше. Зараз за вікном поруч працює бензиновий генератор. Він споживає щонайменше два літри бензину на годину — 2х60 — 120 грн на годину. Тобто, ми платимо за кіловат-годину, а тут 5 кВт. 120:5=24. Тобто споживач за електричну енергію, яку йому дає ей генератор, 24 грн за кВт*год. А у нас зараз електроенергія коштує 4,32 грн/кВт*год. Тому, коли електричної енергії немає, то вже не стає питання, скільки вона коштує. Головне, щоб вона була", — сказав експерт.

Він також додав, що ніхто не збирається дуже часто змінювати цю вартість, тому що це ж і питання адміністрування.

"Потрібно змінювати систему білінгу, розрахунки і все інше. Сенсу немає. Якби в уряді хотіли поставити вищу ціну, вони б давно це зробили", — пояснив Рябцев.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, в українській енергетиці наразі дуже складна та напружена ситуація, втрачено понад 9 ГВт потужностей генерації. Задля виправлення цього розроблено стратегію з п'яти блоків.