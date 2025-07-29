Никаких "Лєна" и "Альона": как на украинском правильно обращаться к Елене

Существует более 5 вариантов сокращения этого имени

В украинском языке существует много этнических имен, однако есть и те, правильное произношение и написание которых до сих пор вызывает вопросы. Так, например, нельзя говорить "Вова" и "Вовочка", это же касается и "Лены".

"Телеграф" расскажет, как на украинском правильно сокращать имя Олена, избегая россиянизмов.

Имя Олена, по данным портала "Рідні", довольно распространено в Украине и насчитывает более 105 тысяч носителей. Несмотря на это, некоторые украинцы до сих пор могут звать этих женщин неправильно. Ведь по правилам спряжения следует говорить "Олено", а не "Олена".

Если же говорить о сокращенных формах имени, то из языкового запаса следует навсегда выбросить "Лєну", потому что правильно говорить "Лена". Да, именно через букву "е".

Примеры сокращения имени Олена:

Оленка;

Оленочка,

Оленонька,

Ленуся,

Оленця;

Лена,

Ленонька,

Леночка.

Заметим, что имя Олена часто путают с русским "Алена". Но это не правильно, ведь "Елена" на украинском — "Олена", а "Алена" — "Альона".

Напомним, что на украинском неправильно говорить "Ілльович" и обращаться в звательном падеже "Илля".

Ранее "Телеграф" писал о том, как правильно обращаться к Петру на украинском языке.