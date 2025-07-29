Це популярне слово в українській мові має аж шість значень: ви можете знати лише одне з них

Його часто використовують у побуті

В українській мові є чимало слів, які мають кілька значень, хоча пишуться і звучать однаково. До прикладу, слово "ключ". Воно має щонайменше три значення.

"Телеграф" розповість про багатозначність слова "ключ", а також, коли його слід використовувати. Зауважимо, що багатозначні слова і омоніми — це різні речі.

Значення слова "ключ"

Замковий ключ. Металевий предмет, призначений для відмикання та замикання замків на дверях, скринях тощо.

Металевий предмет, призначений для відмикання та замикання замків на дверях, скринях тощо. Гаєчний ключ. Інструмент, який використовується для закручування та відкручування гайок і болтів.

Інструмент, який використовується для закручування та відкручування гайок і болтів. Музичний ключ. Знак на початку нотного рядка, що визначає висоту звуків.

Знак на початку нотного рядка, що визначає висоту звуків. Гірський ключ — джерело води.

— джерело води. Ключ до успіху — важливе рішення або спосіб розв’язання проблеми.

— важливе рішення або спосіб розв’язання проблеми. Ключ птахів.

Слово "ключ" належить до багатозначних слів. Багатозначність, або полісемія, — це явище, коли одне слово в мові має декілька лексичних значень. Наприклад, слово "ключ" чи "голова".

Багатозначні слова слід відрізняти від омонімів. Омоніми — це слова, які звучать однаково, але мають зовсім різні значення і не пов'язані між собою. Наприклад, "коса" (знаряддя для косіння трави) та "коса" (зачіска).

Багатозначні слова

Нагадаємо, в українській мові є відповідник до слова дедлайн, яке пішло від англійського "deadline" (прямий переклад "мертва лінія") і широко використовується в сучасному світі для позначення крайнього терміну виконання будь-якого завдання.

Раніше "Телеграф" розповідав, які слова 80% українців пишуть з помилками.