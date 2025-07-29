Це популярне слово в українській мові має аж шість значень: ви можете знати лише одне з них
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Його часто використовують у побуті
В українській мові є чимало слів, які мають кілька значень, хоча пишуться і звучать однаково. До прикладу, слово "ключ". Воно має щонайменше три значення.
"Телеграф" розповість про багатозначність слова "ключ", а також, коли його слід використовувати. Зауважимо, що багатозначні слова і омоніми — це різні речі.
Значення слова "ключ"
- Замковий ключ. Металевий предмет, призначений для відмикання та замикання замків на дверях, скринях тощо.
- Гаєчний ключ. Інструмент, який використовується для закручування та відкручування гайок і болтів.
- Музичний ключ. Знак на початку нотного рядка, що визначає висоту звуків.
- Гірський ключ — джерело води.
- Ключ до успіху — важливе рішення або спосіб розв’язання проблеми.
- Ключ птахів.
Слово "ключ" належить до багатозначних слів. Багатозначність, або полісемія, — це явище, коли одне слово в мові має декілька лексичних значень. Наприклад, слово "ключ" чи "голова".
Багатозначні слова слід відрізняти від омонімів. Омоніми — це слова, які звучать однаково, але мають зовсім різні значення і не пов'язані між собою. Наприклад, "коса" (знаряддя для косіння трави) та "коса" (зачіска).
Нагадаємо, в українській мові є відповідник до слова дедлайн, яке пішло від англійського "deadline" (прямий переклад "мертва лінія") і широко використовується в сучасному світі для позначення крайнього терміну виконання будь-якого завдання.
Раніше "Телеграф" розповідав, які слова 80% українців пишуть з помилками.