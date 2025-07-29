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Це популярне слово в українській мові має аж шість значень: ви можете знати лише одне з них

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Які значення має слово ключ Новина оновлена 29 липня 2025, 13:07
Які значення має слово ключ. Фото Колаж, "Телеграф"

Його часто використовують у побуті

В українській мові є чимало слів, які мають кілька значень, хоча пишуться і звучать однаково. До прикладу, слово "ключ". Воно має щонайменше три значення.

"Телеграф" розповість про багатозначність слова "ключ", а також, коли його слід використовувати. Зауважимо, що багатозначні слова і омоніми — це різні речі.

Значення слова "ключ"

  • Замковий ключ. Металевий предмет, призначений для відмикання та замикання замків на дверях, скринях тощо.
  • Гаєчний ключ. Інструмент, який використовується для закручування та відкручування гайок і болтів.
  • Музичний ключ. Знак на початку нотного рядка, що визначає висоту звуків.
  • Гірський ключ — джерело води.
  • Ключ до успіху — важливе рішення або спосіб розв’язання проблеми.
  • Ключ птахів.

Слово "ключ" належить до багатозначних слів. Багатозначність, або полісемія, — це явище, коли одне слово в мові має декілька лексичних значень. Наприклад, слово "ключ" чи "голова".

Багатозначні слова слід відрізняти від омонімів. Омоніми — це слова, які звучать однаково, але мають зовсім різні значення і не пов'язані між собою. Наприклад, "коса" (знаряддя для косіння трави) та "коса" (зачіска).

Багатозначні слова
Багатозначні слова

Нагадаємо, в українській мові є відповідник до слова дедлайн, яке пішло від англійського "deadline" (прямий переклад "мертва лінія") і широко використовується в сучасному світі для позначення крайнього терміну виконання будь-якого завдання.

Раніше "Телеграф" розповідав, які слова 80% українців пишуть з помилками.

Теги:
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