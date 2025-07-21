Ніякі не "дєвушка" і "молодий чоловік": як правильно звертатись до незнайомців українською

Українські відповідники звучать більш ввічливо

Звернутись до незнайомої людини без використання звичних залишків минулого "жіночко", "чоловіче", "молодий чоловік", "дєвушка" цілком можливо. Варто вдатись до українських аналогів, які звучатимуть у мовленні більш витончено та виховано.

Адже згадані вище звернення, зазвичай, асоціюються зі зневагою та можливим конфліктом. Про мовний етикет у звернення до незнайомців розповідає Бібліотека Сумського державного університету на YouTube.

Тож в офіційній та не офіційній розмові мовник може використати слова "пан" та "пані", якщо потрібно звернутись до незнайомої людини. Також ці слова можна використовувати як ввічливу форму при розмові зі вже знайомими людьми. До прикладу, "пані Ольга, пані Оксана" або "пане Максим, пане Олег".

Слова "пан/пан" в українській мові виступають своєрідними аналогами іноземного "місіс" та "містер".

У ще більш офіційному варіанті можна використати "громадянин" та "громадянка". А от звертання "молодий чоловік", "чоловік", "жіночко", "дєвушка" і так далі варто забути, адже вони звучать зневажливо.

Раніше "Телеграф" писав, що сучасні мовознавці радять уникати активних дієприкметників теперішнього часу, на кшталт, "миючий", "бажаючий", "наступаючий", "гальмуючий", "дезінфікуючий" і т.д. Їх вважають невластивими українській мові.