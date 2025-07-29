Заснували козаки чи половці? Яку таємницю приховує назва Харкова

Це місто називають першою столицею України

Харків одне з найгарніших міст України, яке колись було навіть столицею. Наразі Харків став символом мужності та стійкості, адже росіяни майже щодня атакують його. Однак досить мало людей знають походження назви міста, а воно оповите здогадками та легендами.

"Телеграф" розповість, чому Харків має таку назву і які легенди з цим пов'язані. Зауважимо, що свого часу це місто стало рекордсменом за рекордами.

Одностайної думки щодо походження назви Харкова немає. Чимало істориків і досі сперечаються і підтримують різні версії. Однак відомо, що Харків було засновано у 1654 році, хоча перша письмова згадка про місто була у 1656 році.

Харків

Чому Харків має таку назву

Назва половецької столиці Шарукань

За однією з теорій назва Харків – трансформована назва міста Шарукань (Харукань), яке колись було половецькою столицею і знаходилось в районі Чугуєва біля Сіверського Дінця, за 20 кілометрів від сучасного Харкова. Відомо, що в 1111 році його захопив Володимир Мономах. Однак за етимологію самої назви Шарукань пов’язують з річкою Харків, яка протікає на цій території.

Харків

Назва однойменної річки

В одному з документів стверджується, що у 1654 році на території сучасного Харкова з’явилося поселення "правобережців" між річками Лопань та Харків. Чимало істориків сходяться на думці, що з назви річки утворилась і назва поселення. Відомо, що перша згадка про Харків датується 1656 роком — у царському указі Чугуївському воєводі Сухотіну про будівництво Харківських укріплень.

Легенда про Харків

Ця версія сприймається науковцями як легенда. За нею Харків заснував козак на ім'я Харько. Він нібито привів перше поселення на територію "Дикого поля", на честь якого згодом і назвали місто. За іншою – Харько відомий як пасічник, який заснував свій хутір, дав йому своє ім’я та приймав до себе людей на працю.

Попри відсутність будь-якого підтвердження цієї теорії, козак Харько зображений на пам’ятнику "Засновникам Харкова".

Козак Харько зображений на пам’ятнику "Засновникам Харкова"

Харків заснували пращури письменника Григорія Квітки-Основ’яненка

Початок цій версії поклав твір Квітки-Основ’яненка "Заснування Харкова". У ньому він доводив, що місто виникло завдяки його дідові Андрію Квітці, який прибув з Києва у "Дике поле" та поселився неподалік Чугуївського воєводства, на місці знищеного половецького міста Шарукань. Пращур Григорія нібито побудував на цих землях садибу та назвав її Основою. Поступово навколо неї почав розростатися хутір, який згодом перетворився у місто.

Цікаві факти про Харків

Харків найбільше місто у світі, розташоване на 50-й паралелі — невидимій географічній лінії, яка простягається через всю земну кулю.

Харків став рекордсменом за рекордами. У 2018 році Харків отримав нагороду як місто, в якому зареєстровано найбільше рекордів за рік.

Харківське метро є другим за розмірами в Україні після київського.

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна є найбільшим університетом в Україні.

У Харкові друкується більше 65 різних газет і журналів.

"Перша столиця" України. Харків був першою столицею Української РСР.

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