"Чоловіки бояться виходити на вулицю": що пишуть за кордоном про мобілізацію в Україні

Цей останній призов спричинив неприємний розкол у суспільстві

В Україні продовжується обов'язкова мобілізація, яка не завжди має лояльні методи і вже відобразилась на суспільстві. Мова ведеться, зокрема, за страх чоловіків відвідувати публічні місця, бази відпочинку чи ресторани.

Про це пише BBC. Зазначається, що матеріалом для написання статті стало весілля двох українців в Одесі, на яке прийшло зовсім мало друзів та родичів чоловічої статі.

У суспільстві люди налякані неправомірними, на їх думку, діями працівників територіального центру комплектування (ТЦК). Зокрема, усі відео жорстоких дій у мережі залякують чоловіків ще більше, тому вони стараються сидіти вдома. Називаючи себе "в'язнями", а військкомів — "бандитами".

"Мобілізаційні загони мають жахливу репутацію, особливо в Одесі, тому що витягують людей з автобусів і вокзалів і доправляють їх прямо до комбінатів. Для тих, хто уникає призову, громадський транспорт тепер заборонено. Так само як ресторани, супермаркети та поїздки на вихідні до парку, щоб пограти у футбол", — йдеться у матеріалі.

Підкріплюючи ці твердження, журналісти пишуть про нещодавню ситуацію в Одесі, спираючись на джерело. Зазначається, що у вівторок вранці десяток офіцерів строкової служби прийшли на головний залізничний вокзал міста на чолі з досвідченим моряком-ветераном Анатолієм і його молодшим колегою Олексієм. Вони ходили по периметру, зупиняючи чоловіків призовного віку, щоб перевірити, чи оновили вони дані і, чи є них військовий квиток.

Але військкомам було важко знайти відповідну кандидатуру, адже більшість чоловіків були або надто молоді, або мають відстрочку. Через кілька годин Анатолій визнав, що цілком ймовірно, що від них ховаються.

"Деякі люди тікають від нас. Таке трапляється досить часто. Інші реагують досить агресивно. Я не думаю, що ці люди були добре виховані", — каже він.

Також кореспондентам вдалось поспілкуватись з одним чоловіком біля ТЦК, який чекав. За його словами він не прийшов добровільно, його нібито "викрали" того ранку і привезли проти волі.

"Офіцери оточили мене, щоб я не міг втекти", — промовив він.

Водночас деякі офіцери кажуть, що такі дії ТЦК цілком можна пояснити, адже людський ресурс на фронті вичерпний і його треба поновлювати. Але деякі військові згодні, що людина, яку на фронт відправили не з її бажання навряд чи зможе принести користь.

"Цей останній призов спричинив неприємний розкол у суспільстві не лише між тими, хто служить, і тими, хто ухиляється від призову, а й між подругами, одні мають партнерів на передовій, а інші ховають своїх хлопців вдома. Тема мобілізації закрадається чи не в кожну розмову, яка потім часто стає гарячою", — йдеться у матеріалі.

Військовий зауважив, що попри щоденні нагадування про війну – сирени повітряної тривоги та постійні відключення електроенергії – загроза війни стала надто далекою для тих, хто живе у відносно безпечних містах, таких як Одеса та Київ. За його словами, цілком ймовірно, що значне просування Росії підштовхне до дії тих, хто ухиляється від призову в Україні.

"Тоді ми знову побачимо людей, які шукають зброю та стоять у чергах доТЦК", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав проте, чим завершилась гучна бійка медиків і ТЦК в Одесі.