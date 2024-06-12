Мобілізація в Україні: в Раді відповіли, чи подовжать терміни оновлення військово-облікових даних

Нині в українців є всі можливості оновити свої дані

Українці чи не завжди до останнього затягують з тим, що необхідно зробити одразу, а тому продовжувати термін оновлення військово-облікових даних після 16 липня немає сенсу. Таку думку висловив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Завітневич. Нагадаємо, оновити свої дані можна у застосунку "Резерв+".

Щодо Завітневича, то відповідну заяву він зробив в інтерв'ю виданню BBC-News Україна. Нардеп впевнений, що продовжувати строки немає сенсу.

"Коли ми навіть в законі прописували терміни – місяць, два чи три – то всі ми визнали, що українці, так історично сталося, в більшості підуть оновлювати дані в останній або передостанній день. Тому зробимо чи місяць, чи два, чи три – яка різниця? Я думаю, зараз воно працює – будь ласка, ідіть оновлюйте дані. Тому що інакше це може тривати нескінченно", — мовив Завітневич.

Він додав, що нині застосунок Міноборони "Резерв+" працює добре, а всі помилки були виправлені у перші дні роботи програми. Тож, на думку нардепа, в українців немає жодних причин затягувати з оновленням даних і два місяці — більш ніж достатній строк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Раді висунули нові пропозиції щодо бронювання рятувальників. Так, народні депутати України подали до Верховної Ради законопроєкт, яким передбачено надання бронювання від мобілізації всім військовозобов’язаним працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій. До цього йшлося лише про часткове бронювання.