У всьому винні "люди у медичній формі"? В Одеському ТЦК озвучили свою версію бійки з медиками

У військкоматі заявили, що готові співпрацювати зі слідством

Після бійки представників ТЦК та співробітників швидкої допомоги в Одесі керівництво військкомату звинуватило у всьому "людей у медичній формі". За їхніми даними, вони не надали жодних документів і намагалися перешкоджати чоловікові уникнути служби в армії.

Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП після докладнішого вивчення інциденту, який стався 11 червня біля Київського РТЦК та СП. Поліція, яку викликали на місце сутички, зараз веде розслідування.

За даними військкомату, мобільна група оповіщення, що складалася зі співробітників ТЦК та поліцейських, перевіряла облікові документи у громадян. Один із чоловіків нібито відмовився надавати документи, його затримали та привезли до ТЦК для оновлення облікових даних. А за годину до Київського РТЦК Одеси приїхала "група людей у медичному одязі на автомобілі швидкої медичної допомоги".

"Вони стверджували, що прибули на виклик раніше доставленого до РТЦК та СП громадянина, і наполягали на його госпіталізації. Ці особи посилалися на діагноз, який раніше не був підтверджений лікарями військово-лікарської комісії. Однак, на запит представників Київського РТЦК та СП, надати документи, що підтверджують їхню приналежність до системи охорони здоров'я, вони відмовилися.Тому у військовослужбовців Київського РТЦК і СП міста Одеса виникла підозра, що особи, які прибули, намагаються допомогти громадянину уникнути військової служби, на яку його було визнано придатним за висновком військово-лікарської комісії", — кажуть у військкоматі.

Після того, як у ТЦК прибув наряд поліції, "люди у медичній формі" теж не показали їм свої документи про належність до системи охорони здоров’я. Правоохоронці затримали їх для надання пояснень. А пізніше затримані зателефонували на лінію 103 та повідомили про нібито "силове утримання представників екстреної служби" посадовими особами Київського РТЦК та СП міста Одеса.

"Ця інформація була швидко поширена сумнівними телеграм-каналами. На місце події, окрім представників бригад швидкої допомоги, прибули також невідомі цивільні особи, які спровокували бійку. В результаті інциденту травми отримали як військовослужбовець Київського РТЦК та СП, так і представники екстреної служби. Наразі правоохоронні органи проводять слідчі дії для встановлення усіх обставин події. Керівництво Одеського ТЦК та СП співпрацює зі слідством і сприяє подальшому висвітленню інциденту", — кажуть у ТЦК.

Також "Телеграф" розповідав про те, що співробітник ТЦК побив чоловіка та його маму. Військовий розповів свою версію події.