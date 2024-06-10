Співробітник ТЦК "побив цивільного чоловіка та його матір" на Харківщині: з’явилось пояснення військового

У соцмережах розлетілись відео з написом "ТЦК побив ухилянта і його матір"

У Telegram-каналах активно поширювали відео, на яких чоловік у військовій формі б’ється з цивільним, а з підпису стає ясно, нібито це співробітник ТЦК напав на громадянина. Але військовий Євген Яковлев заявив, що нетверезий цивільний сам на нього напав.

Бійка відбулась ще декілька днів тому, а цей кадр не дає розуміння всієї картини, що тоді відбувалось. Своєю версією поділився військовий Євген Яковлев на сторінці у соцмережі Facebook.

Він повідомив, що побився з чоловіком, який його спровокував. У результаті бійки військовий втратив зуб, а у цивільного з’явились синці на обличчі та зламне вухо. Яковлев написав, як починався конфлікт.

"Все почалося з того, що бухий спортік вирішив ледь не стрибнути під моє авто (камуфляжний розкрас, надпис "ЗСУ" з обох сторін та люди у військовій формі всередині) та показово сповільнити крок, дивлячись в нашу сторону. У нас тут таких "бунтарів" багато. На що, логічно, йому посигналили. У відповідь ми почули "Ссишиш, ти, б**ть?! Шо ти там сигналиш?". Ну а далі цілком класична ситуація діалогу, де на фініші штовхнули мене, штовхнув у відповідь я, мене вдарили і понеслася. Я прекрасно розумію те, з чого ця ситуація почалася та чому саме так закінчилася", ― написав Яковлев.

Військовий зазначив, що багато людей фільмували цю бійку. А кадр, який розлетівся по соцмережах, був вирізаний і його почали поширювати у соцмережах.

"В цей же час, що логічно, цей батл не знімав на камеру тільки лінивий. А далі достатньо вирізати момент початку конфлікту, викласти відео починаючи з того моменту, де вдарив я і ось готовий матеріал про "безпредєл воєнних в Україні", ― написав Яковлев.

Нагадаємо, що у соцмережах поширилось коротке відео, на якому у місті Мерефа Харківської області чоловік у військовій формі б’ється з цивільним. За останнього тримається більш старша жінка, очевидно, його матір. Проте початку конфлікту на відео не видно, а поширювали його с підписом "ТЦК побив ухилянта і його матір".

В останній час російська пропаганда активно використовує подібні трюки, щоб налаштувати українців проти ТЦК. Це потрібно, щоб зірвати мобілізацію та ослабити Сили оборони. Але план ворога не працює. Темпи мобілізації ростуть.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні за останній місяць призвали більше людей, ніж за пів року. Проте з’явилась нова проблема.