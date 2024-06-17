"Мужчины боятся выходить на улицу": что пишут за границей о мобилизации в Украине

Этот последний призыв вызвал неприятный раскол в обществе

В Украине продолжается обязательная мобилизация, не всегда имеющая лояльные методы и уже отразившаяся на обществе. Речь идет, в частности, о страхе мужчин посещать публичные места, базы отдыха или рестораны.

Об этом пишет BBC. Отмечается, что материалом для написания статьи стала свадьба двух украинцев в Одессе, на которую пришло совсем мало друзей и родственников мужского пола.

В обществе люди напуганы неправомерными, по их мнению, действиями работников территориального центра комплектования (ТЦК). В частности, все видео жестоких действий в сети устрашают мужчин еще больше, поэтому они стараются сидеть дома. Называя себя "узниками", а военкомов — "бандитами".

"Мобилизационные отряды имеют ужасную репутацию, особенно в Одессе, потому что вытаскивают людей из автобусов и вокзалов и доставляют их прямо в комбинаты. Для тех, кто избегает призыва, общественный транспорт теперь запрещен. Так же как рестораны, супермаркеты и поездки на выходные в парк, чтобы поиграть в футбол", — говорится в материале.

Подкрепляя эти утверждения, журналисты пишут о недавней ситуации в Одессе, опираясь на источник. Во вторник утром десяток офицеров срочной службы пришли на главный железнодорожный вокзал города во главе с опытным моряком-ветераном Анатолием и его младшим коллегой Алексеем. Они ходили по периметру, останавливая мужчин призывного возраста, чтобы проверить, обновили ли они данный и есть ли у них военный билет.

Но военкомам было трудно найти соответствующую кандидатуру, ведь большинство мужчин были либо слишком молоды, либо имели отсрочку. Через несколько часов Анатолий признал, что вполне вероятно, что от них прячутся.

"Некоторые люди убегают от нас. Такое случается довольно часто. Другие реагируют достаточно агрессивно. Я не думаю, что эти люди были хорошо воспитаны", — говорит он.

Также корреспондентам удалось пообщаться с одним мужчиной возле ТЦК, который ожидал. По его словам, он не пришел добровольно, его якобы "похитили" в то утро и привезли против воли.

"Офицеры окружили меня, чтобы я не мог убежать", — сказал он.

В то же время некоторые офицеры говорят, что такие действия ТЦК вполне объяснимы, ведь человеческий ресурс на фронте исчерпывается и его нужно возобновлять. Но некоторые военные согласны, что человек, которого на фронт отправили не по его желанию, вряд ли сможет принести пользу.

"Этот последний призыв вызвал неприятный раскол в обществе не только между служащими и уклоняющимися от призыва, но и между подругами, одни имеют партнеров на передовой, а другие прячут своих ребят дома. Тема мобилизации закрадывается чуть ли не в каждый разговор, который потом часто становится горячим", — говорится в материале.

Военный отметил, что, несмотря на ежедневные напоминания о войне – сирены воздушной тревоги и постоянные отключения электроэнергии – угроза войны стала слишком далекой для тех, кто живет в относительно безопасных городах, таких как Одесса и Киев. По его словам, по всей вероятности, значительное продвижение России подтолкнет к действию тех, кто уклоняется от призыва в Украине.

"Тогда мы снова увидим людей, которые ищут оружие и стоят в очередях в ТЦК", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал о том, чем завершилась громкая драка медиков и ТЦК в Одессе.