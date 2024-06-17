Якщо немає військового квитка: адвокат назвала кілька варіантів отримання відстрочки

Вона каже, що не обов'язково проходити ВЛК

Військовий квиток визначає належність особи до виконання військового обов’язку. Видають його територіальні центри комплектування (ТЦК) і соціальної підтримки (СП). Що ж робити, якщо належного військово-облікового документа немає та потрібно отримати відстрочку від мобілізації.

Адвокат Дар'я Тарасенко розповіла кілька варіантів. Про те, що в таких випадках можуть зробити українці правозахисниця повідомила в Telegram.

За словами адвокатки, українці часто звертаються за консультацією з цього приводу. Люди жаліються, що ТЦК та СП відмовляється приймати заяву на відстрочку без належного військово-облікового документа. Для оформлення такого документа направляють на ВЛК.

"Почнемо з того, що Постанова 560 серед документів, які необхідно подати для оформлення відстрочки, військово-обліковий документ (ВОД) не визначає. Тому вважаю, що відмова прийняти заяву без такого документа або відмова в наданні вдстрочки через відсутність ВОД – незаконні", — зауважила Дар'я Тарасенко.

Вона додала, що на практиці від людини все ж вимагають надати військовий квиток. Як бути в такій ситуації? Адже проходження ВЛК може закінчитись врученням бойової повістки.

Варіанти:

Дочекатись появи ВОД в "Резерв+" і використовувати саме цей квиток. Адже згідно Постанови 559 електронний ВОД має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Появу цього документу в застосунку Міноборони анонсувало з 18 червня.

Вимагати реєстрації заяви на відстрочку без ВОД. Подавати скаргу на відмову прийняти заяву керівникові ТЦК та СП, на гарячу лінію Міноборони тощо.

Проходити ВЛК для отримання військово-облікового документа. У випадку спроби вручити бойову повістку одразу після ВЛК заперечення слід оформляти письмово з таким формулюванням: "Не згоден, маю право на відстрочку, але у мене відмовляються приймати заяву на відстрочку до отримання актуального ВОД, для чого направили на ВЛК, але вручають повістку одразу після ВЛК, не даючи можливості подати заяву на відстрочку".

Раніше "Телеграф" попередив, що громадянам України без військово-облікових документів будуть частіше відмовляти в адміністративних послугах. Таку заяву зробив міністр юстиції Денис Малюська.