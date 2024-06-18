У "Резерві+" з’явився Е-квиток: чи залишається дійсним паперовий варіант

Додаток прирівняно до Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста

У додатку "Резерв+" з’явився електронний військово-обліковий документ (ВОД). Він є звичним для всіх військовим білетом, але має іншу форму — не друкований, а електронний.

Про це у своєму Telegram-каналі розповіла адвокат Дар’я Тарасенко, відповідаючи на найпоширеніші питання щодо ВОД. За її словами, і той і той варіанти документа мають однакову юридичну силу.

"Це підтверджується відповідною постановою КМУ від 16 травня 2024 р. №559. Військово-обліковий документ в електронній формі та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу", - написала Тарасенко.

Наразі можливість отримання електронного військово-облікового документа реалізована через додаток "Резерв+". Тарасенко нагадала, що цей додаток, за словами Міноборони, прирівняний до Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

Про всі нюанси нової функції у додатку читайте у матеріалі "Телеграфа": "Є-військовий квиток у "Резерв+": адвокат роз’яснила, що це і як він працюватиме".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у додатку "Резерв+" тепер можна виправити дані в режимі онлайн. Однак є один важливий аспект.