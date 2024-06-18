У "Резерв+" тепер можна виправити дані онлайн, але є нюанс

Функція "Виправити дані онлайн" доступна не у всіх випадках

У додатку від Міністерства оборони "Резерв+", яким українці користуються, щоб оновити дані, стала доступна ще одна функція. Зокрема, тепер можна виправити дані онлайн.

Але це стосується лише двох випадків. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що функція "Виправити дані онлайн" доступна для двох випадків:

Я військовослужбовець, але досі на обліку — для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі "Оберіг";

Дані не знайдено — для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку "Резерв+".

Зауважимо, що у додатку "Резерв+" тепер також доступний електронний військово-обліковий документ. Це дозволить військовозобов’язаним не носити паперовий військовий квиток, а при необхідності користуватися даною програмою. Розробники програми зазначають, що у новому оновленні доступний також QR-код для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією.

Нагадаємо, за інформацією Міноборони, якщо дані у "Резерв+", що відображаються з реєстру "Оберіг", некоректні, необхідно звернутися до ТЦК для їх актуалізації. Це може бути спричинене порушенням правил військового обліку (наприклад, ви давно не відвідували ТЦК та не оновлювали дані) або людським чинником (помилки при оцифруванні або внесенні даних).