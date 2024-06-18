QR-код в "Резерв+". Почему с приложением не все так однозначно

По замыслу, с кодом можно и границу пересечь, и полиции с ТЦК показать

С 18 июня в Украине должен заработать QR-код в приложении "Резерв+". По замыслу электронный военно-учетный документ (военный билет) в приложении получил такую же юридическую силу, как и бумажный.

Полиция или представители ТЦК смогут получить информацию о статусе военнообязанного, призывника или резервиста. Обещают даже пересечение границы с военным билетом в смартфоне.

Однако военный адвокат адвокатского объединения "Актум Групп" Артур Симейко объяснил "Телеграфу", что не все так просто. Для полноценной работы ноу-хау было бы неплохо увидеть документы, прописывающие новый статус. Мол, до сих пор доносились только заявления.

Статус реестров. Позиция адвоката

По словам Артура Семейко, нужно выполнить еще несколько действий в юридическом поле, чтобы все заработало. Прежде всего — легализовать "Резерв+", дополнительно прописав, что он и является тем самым электронным кабинетом призывника.

Все началось с "Оберега": закон "О Едином государственном реестре призывников" (2017 г.) в ст. 1 определял, что такое единый государственный реестр призывников (так называемый "Оберег"). И это информационная коммуникационная система, такая база для обеспечения военного учета граждан.

"Так оно существовало до января 2024 года. Тогда законом 3549 был рожден "Резерв+". А именно, закон был дополнен ст. 14.1, где сказано, что е-кабинет — это персональный кабинет. С помощью него призывнику/военнообязанному/резервисту, прошедшему идентификацию через банкинг, предоставляется доступ к персональным данным в "Обереге" (государственном реестре)…. Все, больше в законе ничего не сказано. Это персональный реестр, с помощью которого мне как призывнику или военнообязанному предоставляется доступ к "Оберегу", — говорит адвокат.

В ч. 2 статьи говорится, что порядок идентификации в е-кабинете и перечень услуг определяется Порядком ведения Реестра будет утвержден Кабинетом министров. И положение о государственном веб портале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности.

"Если мы говорим об "Обереге", то положение о ведении этого реестра утверждено Кабинетом министров… А что касается "Резерв+", то о нем нет ни одного законодательного акта в общем доступе, который бы можно было прочитать и понять, что, для чего и как. В самом этом реестре "Резерв+" отмечено, что постановление, которое регулирует функционал приложения "Резерв+", принято 10 мая 2024 года. Пока текст постановления имеет ограниченный доступ, поэтому текст нельзя просмотреть публично", — отметил Семейко.

Адвокат подытожил, что "Резерв+" сегодня находится вне правового поля. Должен быть точно такой же акт, как по функционированию "Дії".

"Да, в законе "О едином государственном реестре" есть упоминание о персональном реестре военнообязанного. Но то, что "Резерв+" является реестром, о котором идет речь в законе, нет нормативного акта, кроме заверения должностных лиц в Минобороны", — подытожил адвокат.

Семейко добавил, что для пересечения границы с QR-кодом нужно выполнить еще два действия: упорядочить и унормировать "Резерв+", принять постановление Кабмина. Во-вторых, нужно внести изменения в правила пересечения границы.

"У нас руководствуются правилами пересечения государственной границы граждан Украины. Вот стоит чиновник, смотрит — в правилах есть такой документ — пропускает. В правилах нет такого документа — не пропустит", — объясняет адвокат.

То есть, пока этих документов либо нет, либо они находятся в закрытом в закрытом виде и сейчас следует ожидать дальнейших публикаций документов, чтобы ознакомиться с информацией.

Что говорит Минобороны

В Минобороны отмечают, что электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как бумажный. Отсканировав QR-код, уполномоченные органы могут проверять его действие и получить всю необходимую информацию.

"Чтобы получить электронный военно-учетный документ, достаточно авторизироваться в приложении Резерв+ и обновить данные относительно себя. Если вы уже обновляли данные раньше, загрузите повторно приложение в App Store или Google Play Market", — сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Кроме того, в мобильном приложении появилась функция дистанционного исправления данных. Первый случай — когда гражданин Украины военнослужащий, но до сих пор состоит на учете. Второй случай – для тех военнослужащих, кто получил в "Резерв+" уведомление "Данные не найдены".

Скачать QR-код выходит не у всех

В то же время воспользоваться таким новшеством могут не все владельцы смартфонов. Меньше жалоб со стороны владельцев техники Apple, поскольку в App Store можно быстро обновить приложение к версии 1.1.0. (у старших показывать код не будет).

Владельцы Android не все видят обновления в Google Play Market. Кроме того, приложение предлагает найти определенные функции в боковом меню, хотя на Android бокового меню нет.

Владельцы Android жалуются на недоработку

Ранее "Телеграф" объяснял, что делать, если надлежащего военно-учетного документа нет и нужно получить отсрочку от мобилизации.