Додаток "Резерв+" не спрацьовує у багатьох користувачів: чому так відбувається і що робити

Користувачі в соцмережах скаржаться на неполадки у додатку

Пройшов рівно місяць з моменту, коли в Україні запустили додаток "Резерв+", в якому військовозобов’язані можуть оновити дані, а також використовувати його замість паперового військового квитка. Нові складнощі також виникли з введенням QR-коду, який надає електронному військово-обліковому документу юридичну силу паперового.

Користувачі нерідко скаржаться на несправність програми. Наприклад, деякі так і не спромоглися оновити дані. При цьому баги фіксуються і на IOS, і на Android.

"Телеграф" зібрав у соціальних мережах скарги користувачів та пояснення Міноборони, чому з додатком є такі проблеми.

Коментарі у мережі

"Не авторизується з айфону. Після підтвердження банк ід та повернення до браузера для продовження авторизації пише 404 помилку";

"Не працює. Мабуть, не було часу протестувати перед запуском";

"Як завжди, щось пішло не так";

"Жодних даних не підтягнуло. Авторизувався, але даних свіженьких немає … Якісь старі дані";

"Немає кьюар-коду. Зніс, наново встановив — немає ніде".

При цьому навіть після оновлення програми далеко не у всіх зникають неполадки.

Чому в роботі програми є проблеми

18 травня в Міноборони України повідомили, що авторизація у додатку "Резерв+" може працювати не у всіх одночасно, оскільки вона захищена від DDOS-атак

"Додаток захищений від DDOS-атак і спроб ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно. Технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження", — заявили в оборонному відомстві.

Пізніше в Міноборони пояснили, що такої кількості запитів на авторизацію, як у перші години й дні, вони не очікували. Це створило зайве навантаження, але водночас вказало на проблеми з урахуванням мобілізованих військовослужбовців — вони часто також були включені до реєстру "Оберіг" із помилковим статусом "у розшуку". Щоб виправити ситуацію та виділити дані діючих воїнів, влітку в Україні має запрацювати додаток "Армія+ ".

Варто додати, що кількість завантажень у "Резерв+" досягла мільйона. Після запуску програми понад 14 тисяч військовозобов’язані оновили свої облікові дані за кордоном.

Заступник міністра оборони Катерина Чорногоренко пояснила, що QR-код у "Резерв+" поки що з’явився не у всіх, тому що його запускають "декількома хвилями".

"Ми бачимо статистику. Успішно завантажили вже електронний військово-обліковий документ 62 тисяч користувачів. Це дуже великий попит, оскільки це було всього за кілька годин. І далі додаток буде абсолютно всім доступний у маркетах", — повідомила вона.

Що робити, якщо "Резерв+" не працює або видає помилки

Спікер Міноборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону розповів, що у додатку дійсно були перевантаження, оскільки за короткий проміжок часу у додатку намагалися зареєструватися півтора мільйона людей.

"Це технічні моменти, які можна вирішити: треба звернутися до свого ТЦК чи ЦПАУ. Потрібно розуміти, що до сервісу підтягується інформація з реєстру "Оберіг", куди вносили інформацію працівники ТЦК та ЦПАУ з паперових карток, від руки. Тому людський фактор тут присутній", — пояснив він.

Також Лазуткін наголосив, що ці питання вирішуватимуться. Щобільше, не варто хвилюватись, якщо після оновлення даних у вас з’являється інший статус. У цій ситуації потрібно звернутися до ТЦК та СП або до сервісного центру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Міністерстві оборони України пояснили, чому видалення програми "Резерв+" після авторизації не має сенсу.