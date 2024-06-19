В Україні тепер каратимуть за дікпіки і не тільки: що загрожує порушникам

Закон набуде чинності через шість місяців з дня його опублікування

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про покарання за надсилання принизливих повідомлень сексуального характеру до месенджерів. Тепер за це каратимуть штрафами і не тільки.

Про це йдеться у законопроекті 8329 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення у зв’язку з ратифікацією Стамбульської конвенції (закон №3733-IX). Він набуде чинності через шість місяців від дня його опублікування.

Новий закон запроваджує до КУпАП нові статті: 173-6 (вчинення насильства за ознакою статі), 173-7 (сексуальне домагання) і 173-8 (невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце тимчасового перебування у разі винесення такого припису).

Стаття 173-6 говорить, що умисне вчинення будь-яких діянь (дій або бездіяльності) фізичного, психологічного чи економічного характеру, спрямованих проти конкретної особи через її належність до певної статі чи стереотипні уявлення про соціальні ролі (становище, обов’язки, поведінку тощо) жінки або чоловіка в суспільстві, внаслідок чого була завдана шкода фізичному (без спричинення тілесних ушкоджень) або психічному здоров’ю потерпілого, – тягне за собою штраф від 1 700 до 3 400 грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Стаття 173-7 говорить про те, що умисне вчинення проти бажання особи образливих, принизливих дій сексуального характеру, виражених вербально або невербально (слова, жести, рухи тіла), у тому числі з використанням електронних комунікацій, – тягне за собою накладення штрафу від 1 360 до 2 720 грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

У Законі "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" встановлюється, що сексуальне домагання – це дії сексуального характеру (що не посягають на статеву свободу чи статеву недоторканість особи), виражені вербально, невербально або фізично (слова, жести, рухи тіла, доторкування, поплескування або інші аналогічні дії), які ображають чи принижують гідність особи та можуть супроводжуватися створенням щодо неї залякувального, ворожого або образливого, принизливого середовища (ситуації).

Також дається визначення і насильству за ознакою статі. Це діяння, спрямоване проти особи через її належність до певної статі чи стереотипні уявлення про соціальні ролі (становище, обов’язки, поведінку, тощо) жінки або чоловіка в суспільстві, або діяння, що стосуються переважно осіб певної статі чи зачіпають їх непропорційно, які завдають фізичної, сексуальної, психологічної або економічної шкоди чи страждань, включаючи погрози таких дій, у публічному або приватному житті.

Резюмуючи можна дійти висновку, що тепер за образливий коментар сексуального характеру чи відправку фото (наприклад "дікпік") комусь у повідомлення можна буде отримати штраф від 1360 до 2720 грн, громадські або навіть виправні роботи.

Для довідки: дікпік — поширений вид інтернет-хуліганства, коли чоловік надсилає незнайомим дівчатам у особисті повідомлення фотографії свого статевого органу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський підписав закон, завдяки якому українці можуть отримати по 900 гривень. Але витрачати їх можна буде не на все.