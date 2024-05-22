Зеленський підписав закон про домашніх працівників: що і для кого зміниться

Закон передбачає низку нововведень

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №5695, який має врегулювати роботу домашніх працівників. Напередодні його ухвалила Верховна Рада.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він назвав основні пункти, що пропонує визначити цей закон.

У документі прописано поняття домашньої праці та домашнього працівника :

Домашній працівник – фізична особа, яка займається домашньою працею у рамках трудових відносин із роботодавцем.

Домашня праця – це робота, виконувана за умов трудового договору (контракту) з метою обслуговування домогосподарства.

Також у законопроєкті сказано, що не вважається домашньою працею. Цьому визначенню не підлягає робота для домогосподарства, яку людина здійснює нерегулярно і менш як 40 годин на місяць.

У документі сказано і про трудовий договір, який роботодавець зобов’язаний укласти з домашнім працівником. Це основний документ, у якому прописано:

виникнення, зміну та припинення трудових відносин;

права та обов’язки сторін;

підстави для допуску домашнього працівника до роботи після того, як роботодавець повідомить центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику щодо адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

прийняття домашнього працівника працювати у порядку, встановленому урядом.

У законі прописано, що трудовий договір має бути укладений у письмовій формі та у двох примірниках — для співробітника та роботодавця. Обидві копії повинні мати однакову юридичну силу.

Також у законопроєкті прописано, хто не може бути прийнятий на домашню роботу – особи молодше 16 років.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що змінить новий закон про домашню працю в Україні та які плюси будуть у домашніх працівників.