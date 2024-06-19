В Украине теперь будут наказывать за дикпики и не только: что грозит нарушителям

Закон вступит в силу через шесть месяцев со дня его опубликования

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о наказаниях за отправку унизительных сообщений сексуального характера в мессенджеры. Теперь за это будут наказывать штрафами и не только.

Об этом говорится в законопроекте 8329 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях в связи с ратификацией Стамбульской конвенции (закон №3733-IX). Он вступит в силу через шесть месяцев со дня его опубликования.

Новый закон вводит в КУоАП новые статьи: 173-6 (совершение насилия по признаку пола), 173-7 (сексуальное притязание) и 173-8 (неисполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте временного пребывания в случае вынесения такого предписания).

Статья 173-6 гласит, что умышленное совершение любых деяний (действий или бездействия) физического, психологического или экономического характера, направленных против конкретного лица через его принадлежность к определенному полу или стереотипные представления о социальных ролях (положении, обязанностях, поведении и т.п.) женщины или мужчины в обществе, вследствие чего был причинен вред физическому (без причинения телесных повреждений) или психическому здоровью потерпевшего – влечет штраф от 1 700 до 3 400 грн или общественные работы на срок от 20 до 40 часов, или исправительные работы на срок до одного месяца за вычетом 20% заработка.

Статья 173-7 гласит о том, что умышленное совершение против желания лица оскорбительных, унизительных действий сексуального характера, выраженных вербально или невербально (слова, жесты, телодвижения), в том числе с использованием электронных коммуникаций, – влечет наложение штрафа от 1 360 до 2 720 грн или общественные работы на срок от 20 до 40 часов, или исправительные работы сроком до одного месяца за вычетом 20% заработка.

В Законе "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин" устанавливается, что сексуальное притязание – это действия сексуального характера (не посягающие на половую свободу или половую неприкосновенность личности), выраженные вербально, невербально или физически (слова, жесты, телодвижения, прикосновение, похлопывание или другие аналогичные действия), которые оскорбляют или унижают достоинство личности и могут сопровождаться созданием к нему запугивающей, враждебной или оскорбительной, унизительной среды (ситуации).

Также дается определение и насилию по признаку пола: это деяние, направленное против лица через его принадлежность к определенному полу или стереотипные представления о социальных ролях (положении, обязанностях, поведении и т.п.) женщины или мужчины в обществе, или деяния, относящиеся преимущественно к лицам определенного пола или затрагивающие их непропорционально, которые наносят физический, сексуальный, психологический или экономический ущерб или страдания, включая угрозы таких действий, в публичной или частной жизни.

Резюмируя можно сделать вывод, что теперь за оскорбительный комментарий сексуального характера или отправку фото (например "дикпик") кому-то в сообщения можно будет получить штраф от 1360 до 2720 грн, общественные или даже исправительные работы.

Для справки: дикпик — распространённый вид интернет-хулиганства, когда мужчина шлет незнакомым девушкам в личные сообщения фотографии своего полового органа.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский подписал закон, благодаря которому украинцы могут получить по 900 гривен. Но тратить их можно будет не на все.