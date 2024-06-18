Тепер українці не платитимуть за роумінг у ЄС: Зеленський підписав новий закон

Україна матиме єдину роумінгову систему з ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав проєкт закону, за яким наша держава матиме єдину роумінгову систему з Європейським Союзом. Тож українці не будуть платити за роумінг, коли знаходяться у країнах ЄС, але лише протягом 4-х місяців.

Також європейці, перебуваючи в Україні, не будуть повинні підключати роумінг. Про це йдеться у проєкті закону № 10265 на сайті парламенту.

За цим законом Україна отримає доступ до внутрішнього ринку з ЄС щодо послуг роумінгу шляхом приєднання до єдиної роумінгової зони ЄС "Роумінг як вдома" (Roam-Like-AtHomе/RLAH).

Зауважимо, що RLAH — це послуга, яка означає, що під час подорожей до ЄС дзвінки, SMS та передача даних включені до домашнього пакета послуг, відповідно послуги роумінгу надаються без додаткової плати. Тому перевагами загальної роумінгової зони зможуть скористатися і користувачі європейських операторів, які приїдуть в Україну.

Водночас закон також гармонізує національне законодавство у сфері електронних комунікацій з законодавством Європейського Союзу.

Автори документа переконані, що закон має суттєво покращити інвестиційний клімат для бізнесу у сфері електронних комунікацій. Вітчизняні підприємства отримають високий рівень довіри, працюючи за єдиними правилами з європейськими партнерами відповідно до законодавства ЄС. Також буде забезпечено співпрацю з Органом європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC) та виконання умов для набуття Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС у сфері електронних комунікацій.

Раніше "Телеграф" писав, що вперше в Україні в тестовому режимі запустили мобільну мережу 5G. Тестування провела телекомунікаційна компанія Vodafone.