Зеленський підписав закон про штрафи для ухилянтів: скільки доведеться платити порушникам з 18 травня

Новий закон збільшить низку штрафів

Президент України Володимир Зеленський підписав 17 травня закон про підвищення штрафів для ухилянтів. Він набуде чинності вже завтра, водночас із новим законом про мобілізацію.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради. Згідно з ними, 17.05.24 законопроєкт було повернуто до Ради з підписом президента. Нардепи проголосували за нього ще на початку травня.

Які штрафи тепер загрожують ухилянтам

Законопроєкт №10379 збільшив розмір штрафів щодо військового обліку:

у мирний час — від 3 400 до 5 100 гривень

у воєнний час (або повторне порушення) – від 17 000 до 25 500 гривень

Також збільшив розмір штрафів за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час:

для громадян – від 5 100 до 8 500 гривень

для посадових та юридичних осіб – від 17 000 до 34 000 гривень

І за ухилення від мобілізації у воєнний час:

для громадян – від 17 000 до 25 500 гривень

для посадових та юридичних осіб – від 34 000 до 59 000 гривень

Однак збільшення штрафів – це ще не всі нововведення цього закону. Головні зміни вже детально розбирав "Телеграф" у своєму матеріалі. Прочитати його ви можете, перейшовши за посиланням .

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що буде в електронному кабінеті військовозобов’язаного з 18 травня.