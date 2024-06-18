Українцям роздадуть по 900 грн, але витрачати їх можна не на все: Зеленський підписав новий закон

Для отримання грошей доведеться подати заявку в "Дія"

Невдовзі держава роздасть українцям по 900 грн. Витрачати ці гроші можна буде не на все. Вони призначені виключно для купівлі книг.

Про це свідчить інформація з карти закону, який підписав президент Володимир Зеленський. Дані з’явились на сайті Верховної Ради.

Хто зможе отримати гроші на купівлю книг?

З 1 липня цю суму зможуть отримати громадяни України, які досягли 18-річного віку. А з припиненням воєнного стану – один із батьків при народженні дитини.

Отримати гроші можна буде після подання заяви через "Дію". Використовувати гроші потрібно протягом року.

Коли почнуть видавати гроші?

Для реалізації підписаного президентом закону потрібно виконати певні юридичні формальності. За словами Олександра Коваля, директора "Українського інституту книги", Кабмін має визначити порядок надання допомоги та внести зміни до порядку використання коштів ДВК.

Після цього 370 млн грн, виділені з бюджету на цю програму, мають шанси з карток 18-річних щасливчиків, які отримають книги українською мовою на власний вибір, поповнити рахунки українських видавців. За ці гроші буде видано ще 1,5 — 2 млн екземплярів.

Закон також регулює надання субсидій для розповсюджувачів видавничої продукції. Субсидія надається у розмірі орендної плати, сплаченої за квартал, але не може перевищувати 20% від загальної вартості продукції, що реалізується через спеціалізовані книжкові магазини.

Ці заходи спрямовані на підтримку книжкового ринку України та стимулювання читання серед населення.

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