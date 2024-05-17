Зеленський підписав закон: в Україні дозволили мобілізувати ув’язнених, кого та скільки можуть призвати

17.05.24 законопроект повернули до Верховної Ради за підписом президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє ув’язненим мобілізуватися до лав Збройних сил України. Однак це стосується не всіх засуджених.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради. Згідно з ними, 17.05.24 законопроєкт було повернуто до Верховної Ради за підписом президента.

Що змінює закон

Законопроєктом №11079 пропонується надати умовно-дострокове звільнення від відбування покарання особам для проходження військової служби за контрактом у особливий період. Засуджені можуть стати до лав армії виключно на добровільній основі, підписавши контракт із ЗСУ та отримавши за це умовно-дострокове звільнення. Захищати державу дозволять лише тим, хто вчинив нетяжкі злочини.

Кого не візьмуть до армії

вбивства двох або більше осіб або вбивства, пов’язані із сексуальним насильством

зґвалтування, розбещення малолітніх, статевий зв’язок із неповнолітніми

скоєння ДТП у стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння

злочини проти національної безпеки України, терористичні акти

особливо тяжкі корупційні правопорушення

зазіхання життя правоохоронців.

Також закон не стосуватиметься тих, хто на момент скоєння злочину займав особливо відповідальне положення: міністрів, депутатів, їх заступників і помічників.

Ще однією умовою є залишок більш ніж трьох років перебування у в’язниці до завершення відбування покарання на момент мобілізації. Усі засуджені, які захочуть укласти контракт із ЗСУ, проходитимуть первинний медичний огляд у пенітенціарній установі, а потім ВЛК.

Всі подробиці нового закону, до речі, ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Скільки людей можуть мобілізувати таким чином

За словами голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, цю цифру можна оцінити в 15-20 тисяч осіб. Однак поки що незрозуміло скільки з них підпишуть контракт. Він вважає, що є надія на те, що це буде кілька тисяч людей.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 6 головних змін нового закону проти ухилянтів.