В Україні хочуть створити реєстр заброньованих: у Раді обіцяють нові зміни щодо мобілізації

У Раді обіцяють доопрацювати деякі деталі закону про мобілізацію

Новий закон про мобілізацію, який набув чинності місяць тому, вимагає змін, щоб стати більш ефективним. Зокрема це стосується мобілізації співробітників критично важливих підприємств.

Про це "Телеграфу" розповів нардеп від "Слуги народу" та член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко у матеріалі "Підсумки першого місяця мобілізації по-новому: молодих людей у ТЦК побільшало, а пенсіонерів менше".

У законі про мобілізацію сказано, що кожен військовозобов’язаний громадянин України має стати на військовий облік. При цьому недавно Кабмін оновив постанову про бронювання. Проте, за словами Федієнка, є певні проблеми, пов’язані з мобілізацією працівників, які мають право на "броню". Наприклад, співробітники оборонно-промислового комплексу йдуть до ТЦК оновлювати свої облікові дані, та їх у результаті мобілізують. Через це зупиняється робота підприємства, оборонні контракти не виконуються.

"З погляду закону, ТЦК виконує свою роботу. Вони зобов’язані мобілізувати такого працівника. З погляду підприємств, визначених критично важливими, теж все за законом. Вони мають право для такого працівника отримати бронь. Але цей "пробій" призводить до того, що вже є рідкісні випадки, коли з оборонних підприємств мобілізують технологів, працівників першої ланки. Або підприємства, які виробляють РЕБи, дрони. Це ж засоби, завдяки яким збройні сили України дають відсіч ворогові", — зазначив нардеп.

Він додав, що це питання необхідно врегулювати, щоб працівник критично важливого підприємства після оновлення даних не був мобілізований.

"Якщо підприємство визначено критично важливим, то ми приблизно розуміємо терміни, протягом яких відбувається бронювання таких працівників… А на майбутнє у нас та Міноборони є ідея, щоб усе це оцифрувати. І в ТЦК бачитимуть реєстр заброньованих, на який термін заброньовано цю людину ", — додав Олександр Федієнко.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Раді оцінили темпи мобілізації в Україні після ухвалення нового закону. Там не виключають, що незабаром можна буде повернутись до питання про демобілізацію.