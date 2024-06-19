В Украине хотят создать реестр забронированных: в Раде обещают новые изменения по мобилизации

В Раде обещают доработать некоторые детали мобилизационного закона

Новый закон о мобилизации, который вступил в силу месяц назад, требует изменений, чтобы стать более эффективным. В частности, это касается мобилизации сотрудников критически важных предприятий.

Об этом "Телеграфу" рассказал нардеп от "Слуги народа" и член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в материале "Итоги первого месяца мобилизации по-новому: молодых людей в ТЦК стало больше, а пенсионеров меньше".

В законе о мобилизации сказано, что каждый военнообязанный гражданин Украины должен встать на военный учет. При этом не так давно Кабмин обновил постановление о бронировании. Однако, по словам Федиенко, есть определенные проблемы, связанные с мобилизацией сотрудников, которые имеют право на "бронь". Например, сотрудники оборонно-промышленного комплекса идут в ТЦК обновлять свои учетные данные, и их в итоге мобилизуют. Из-за этого останавливается работа предприятия, оборонные контракты не выполняются.

"С точки зрения закона, ТЦК выполняет свою работу. Они обязаны мобилизовать такого работника. С точки зрения предприятий, определенных критически важными, тоже все по закону. Они имеют право для такого работника получить бронь. Но этот "пробой" приводит к тому, что уже есть редкие случаи, когда с оборонных предприятий мобилизуют технологов, работников первого звена. Или предприятия, производящие РЭБы, дроны. Это же средства, благодаря которым вооруженные силы Украины дают отпор врагу", — отметил нардеп.

Он добавил, что этот вопрос необходимо урегулировать, чтобы работник критически важного предприятия после обновления данных не был мобилизован.

"Если предприятие определено критически важным, то мы примерно понимаем сроки, в течение которых происходит бронирование таких работников…А на будущее у нас и Минобороны есть идея, чтобы все это оцифровать. И в ТЦК будут видеть реестр забронированных, на какой срок забронирован этот человек", — добавил Александр Федиенко.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Раде оценили темпы мобилизации в Украине после принятия нового закона. Там не исключают, что вскоре можно будет вернуться к вопросу о демобилизации.