Мобілізація ув'язнених в Україні: комбат Третьої штурмової розповів, що це дало українській армії

В Україні цивілізований підхід до мобілізації засуджених

Мобілізація ув’язнених, яку нещодавно дозволили в Україні, не здатна суттєво покращити ситуацію з мобілізаційним ресурсом в цілому. Про це заявив комбат Другого батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук.

За його словами, потенціал того, скільки може дати українській армії мобілізація ув'язнених вельми низький і це пояснюється кількома факторами. Про це Кухарчук розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"У РФ перед історією з "Вагнером" і "Штормом Z" сиділо 700 тисяч. У нас сидить 30 тисяч. З тих 700 тисяч вони спочатку набирали всіх охочих, а потім зрозуміли, що можуть набирати усіх просто. А яка різниця, кого, якщо все одно буде стерто?", — мовив Кухарчук.

На відміну від Росії, в Україні, по-перше, є обмеження по статтях. По-друге, є обмеження по стану здоров'я. По-третє, більшість бригад бере не всіх охочих з цієї категорії мобілізованих, хоча є й такі бригади, які не перебирають, додав комбат.

"Я щиро впевнений, що історія з ув'язненими має показати, що ми не такі, як росіяни. Дуже сподіваюся, що подібне буде ухвалено і по СІЗО, тому що в слідчих ізоляторах дуже багато людей сидить, а деякі сидять роками", — мовив Кухарчук.

Також за його словами, з самого початку повномасштабного вторгнення була 116 стаття, яка дозволяла за поданням прокуратури брати бригадам таких людей.

"Але прокуратура не хоче цим займатися. По-перше, вона бере на себе відповідальність. По-друге, а справи, а показники? Ми живемо у суспільстві, де показники набагато важливіші за результат у цілому", — зауважив Кухарчук.

На питання про те, скількох засуджених вже вдалося мобілізувати у Третю штурмову, Кухарчук відповів прямо, проте наголосив на тому, що бригада стикнулася з бюрократичною тяганиною.

"Проблема є в тому, що нас не внесли в першочерговий список. Я нікого не звинувачую, я щиро сподіваюся, що це просто бюрократична помилка. Скажемо так, анкет саме до нас у бригаду під тисячу десь є", — мовив комбат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Мін'юсті розповіли, як просувається мобілізація засуджених в Україні.