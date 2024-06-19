На крок ближче до демобілізації? У Раді оцінили темпи мобілізації після прийняття нового закону

Хоча призов і йде важко, адже рішення піти на фронт дається тяжко

Нинішні темпи мобілізації задовольняють Генеральний штаб Збройних сил. Ба більше, якщо вони не зміняться до кінця літа, то цілком можливим стане повернення питання демобілізації на дошку обговорень.

Про це сказав секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки з фракції "Голос" Роман Костенко у коментарі "Українській правді". Також позитивні темпи мобілізації відзначив політолог Микола Давидюк, щоправда, зазначивши, що призов все ж таки йде тяжко.

"Генеральний штаб зараз дійсно задоволений темпами мобілізації (після вступу в силу закону про зміни в мобілізації — ред.). Їх задовольняє кількість мобілізованих, яка навіть перевищує очікування. Вони сподіваються, що ця тенденція зберігатиметься", — йдеться у повідомленні.

За словами Костенка, потрібно також оцінити, чи зберігатимуться такі темпи, як мінімум, до кінця літа.

"Якщо до кінця літа ми побачимо, що вони зберігаються і підвищуються, тоді можна буде напрацьовувати і вносити до Ради законопроєкт про демобілізацію", — сказав він.

Секретар комітету ВР вважає, що приблизний термін готовності відповідного проєкту про демобілізацію – жовтень цього року, але тільки за умови збереження поточних тенденцій мобілізації.

Те, що українці після прийняття нового закону про мобілізацію йдуть до ТЦК більш масово помітив і Микола Давидюк. Хоча він і визнає, що мобілізація йде тяжко, адже українцям варто приймати рішення практично ціною власного життя. Проте свідомість громадян перемагає, адже чимала кількість чоловіків та жінок оновлюють свої дані та приходять у ТЦК добровільно.

І, за словами політолога, мобілізація в Україні проходить за стандартами 21 століття, про що свідчить залучення діджитал технологій, у той час, як Європа проводить мобілізацію ще за нормами минулого сторіччя.

Раніше "Телеграф" писав, що після того, як в Україні дозволили мобілізовувати засуджених, вже понад 2750 в'язнів прийняли рішення вступити до лав Збройних сил України добровільно. Загалом перший етап мобілізації ув'язнених може принести ЗСУ понад 4000 добровольців, які змінять тюрму на окопи.