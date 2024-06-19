До 21 року: легендарна бригада ЗСУ виступила за зниження віку мобілізації

Армії потрібна молодь

В Україні все частіше звучать аргументи за зниження віку мобілізації. Раніше на користь цього висловився командир батальйону 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук, а тепер це повторив і його заступник, майор Родіон Кудряшов.

Його аргументи пролунали в ефірі каналу Новини Live. Він зазначив, що ЗСУ це більше про якість, але не про кількість, а якщо Україна покладатиметься виключно на кількість, то вона не зможе перемогти Росію, яка має більший людський ресурс.

"Зниження вікового цензу це саме про якість, нам потрібне вливання свіжої, молодої думки до Збройних сил України", — говорить він.

Кудряшов зазначає, що зараз у ЗСУ проходить багато реформ, у тому числі й у застосуванні нових складних видів озброєння, з якими краще впорається молоде покоління.

Майор наголошує, що виступає не лише за зниження віку мобілізації, а й за масштабний запуск програм навчання серед цивільного населення, на кшталт освоєння тактичної медицини та тренування дій у разі обстрілів.

При цьому він додав, що вважає за доцільне зниження мінімального віку мобілізації до 21 року.

Як повідомлялося раніше, нардеп Роман Лозинський теж не виключав зниження віку мобілізації в Україні. При цьому він зазначив, що це буде непопулярним, але необхідним рішенням.