"Молодих людей стало більше": в Раді розповіли, як працює мобілізаційний закон

Місяць тому почали діяти нові правила мобілізації в Україні

Олександр Федієнко, народний депутат від "Слуги народу" та член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, розповів, що завдяки прийнятому мобілізаційному закону збільшилась кількість молодих чоловіків серед військовозобов’язаних.

"Як розповів мені один з керівників військового навчального центру, за останній місяць були мобілізовані військовозобов'язані, які в навчальних центрах досить високо оцінені. Я не скажу, що це масово, але принаймні такий фідбек у мене є, я можу на нього посилатися. Якщо раніше, умовно кажучи, були практично одні пенсіонери, то зараз це більше, як я розумію, молоді люди", — сказав він в інтерв’ю "Телеграфу" "Підсумки першого місяця мобілізації по-новому: молодих людей у ​​ТЦК побільшало, а пенсіонерів менше"

Також за його інформацію від працівників ТЦК збільшилась кількість військовозобов’язаних громадян, які приходять оновити свої дані.

"Збільшився відсоток тих, хто приходить отримати бронь на законних підставах: батько трьох дітей, людина з інвалідністю або працівник критично важливого підприємства тощо", — додав Федієнко.

Найближчим часом парламент напрацює деякі зміни в закон стосовно бронювання працівників критично важливих підприємств.

"Проблема у тому, що у підприємств оборонно-промислового комплексу є працівники, які йдуть в ТЦК оновлювати свої облікові дані, а їх мобілізують. І зупиняється робота цього підприємства, зупиняється виконання оборонних контрактів. Ми будемо врегульовувати це питання", — анонсував депутат.

Раніше "Телеграф" писав про те, що пропонують українцям, які добровільно йдуть у ТЦК.